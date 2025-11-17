대전 '꿈씨패밀리'-서울 '해치&소울프렌즈', 콜라보 쌍방향 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

꿈씨패밀리 서울 진출 명소 곳곳 돌며 온·오프라인으로 서울시민들과 만난다

대전의 꿈씨패밀리가 서울시 공식 캐릭터 해치&소울프렌즈와 콜라보로 공식 SNS를 통한 쌍방향 홍보를 추진한다.

대전시는 꿈씨패밀리를 활용한 캐릭터 마케팅으로 유명세를 타고 있다. 꿈돌이에서 확장된 꿈씨패밀리를 도시 디자인과 마케팅에 적극 활용하면서 대전을 상징하는 관광 상품으로 자리 잡았다.

꿈씨패밀리, 해치와 소울프렌즈의 콜라보 콘텐츠는 대전과 서울을 오가며 양 기관의 SNS를 통해 소개될 예정이다.

웹툰 형식으로 운영하는 스토리텔링 기반 1인칭 시점의 대전시 공식 인스타그램 '꿈씨네 대전생활'과 서울시 인스타그램 공식 계정 '해치와 소울프렌즈'를 통해 만날 수 있다.

서울시 캐릭터 '해치와 소울프렌즈'가 먼저 대전을 찾는다. 국립중앙과학관과 카이스트 캠퍼스, 대전여행 필수 코스 '빵잼도시'의 매력을 느낄 수 있는 빵집투어, 꿈돌이하우스와 트래블라운지 등을 여행한다.

서울시 대표 캐릭터 해치는 걱정과 슬픔을 먹고 행복을 돌려주는 서울의 수호자이다. 이번 대전 여행에는 동서남북을 상징하는 서울의 사방신 소울프렌즈(청룡, 백호, 주작, 현무)도 동행한다.

대전 여행이 마무리되면 이번에는 바통을 이어 꿈씨패밀리가 서울에 진출해 명소 곳곳을 돌며 온·오프라인으로 서울시민들과 만날 계획이다. 서울여행에는 꿈돌이꿈순이를 비롯해 자녀들(꿈빛이, 꿈결이, 꿈별이·꿈달이)과 꿈돌이의 동생 꿈동이, 외계 행성 대표 네브와 꿈부부의 소꿉친구 도르, 몽몽이가 동행한다.

콜라보 여행기는 대전시와 서울시 인스타그램 계정 등을 통해 순차적으로 연재될 예정이다. 대전시는 공식 인스타그램 이외에도 페이스북, 엑스, 네이버 밴드를 통해 콜라보 콘텐츠를 소개하고, 공식 유튜브를 통해 메이킹 영상을 공개하기로 했다.

이장우 대전시장은 "꿈씨패밀리가 대한민국 수도 서울로 진출한 것은 대전의 높아진 도시브랜드 위상을 나타내는 방증"이라며 "대전시는 앞으로도 다른 지방자치단체와의 캐릭터 콜라보를 확대해 대전을 적극적으로 알리기 위해 노력하겠다"고 말했다.





한편, 해치와 소울프렌즈의 대전 여행기는 18일 대전시 공식 SNS를 통해 공개된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

