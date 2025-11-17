본문 바로가기
'천지개벽' 부산진해경제자유구역, 글로벌 물류기업 투자 잇달아

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.17 09:40

부산진해경제자유구역의 진해지역이 '천지개벽' 중이다.


그동안 정체돼 있던 항만 배후단지에 국내외 물류기업의 투자가 잇따르면서 동북아 물류 중심지로 도약하고 있는 것이다. 이번 투자 대부분은 단순 협약이 아닌 부지 확보와 건설·가동 단계까지 진입한 실행형 투자라는 점이다.


부산진해경제자유구역청은 올해 글로벌 물류기업의 투자유치를 연달아 성사시켰다. 10월 현대글로비스와 1800억원 규모의 투자협약을 맺으며 진해 웅동배후단지 2단계 9만4938㎡ 부지에 2027년 완공 목표의 물류센터가 들어선다. 부산항 신항 배후단지가 단순 보관 중심에서 고부가가치 복합물류 허브로 전환되는 계기가 될 전망이다.

'천지개벽' 부산진해경제자유구역, 글로벌 물류기업 투자 잇달아 부산진해경제자유구역 웅동배후단지 2단계.
6월에는 웅동지구 서컨배후단지에서 LX판토스의 글로벌 친환경 물류센터 착공식이 열렸다. LX판토스는 12만5000㎡ 부지에 최첨단 친환경 물류센터를 신축하며 2026년 말 준공을 목표로 하고 있다. 2470만달러(한화 335억원) 규모의 외국인직접투자가 포함된 이번 프로젝트는 총 1000억원 투자와 188명 신규 고용이 예상된다. 센터는 해상·항공·철도 물류를 통합한 글로벌 물류센터로 조성돼 스마트 물류 서비스를 집약하게 된다.


4월에는 인도 올카고유엘에스터미널과 100억원 규모 투자협약을 체결해 웅동배후단지 3만4774㎡ 부지에 신규 시설을 개장했다. 기존 190억원을 더해 총 290억원 투자가 진행되며 글로벌 복합물류센터가 구축된다.


지난 3월에는 나이가이부산물류센터의 260억원 투자에 대한 조세감면이 기획재정부에서 최종 확정됐다. 5만6846㎡ 부지에 조성된 냉동·저온 물류센터는 의료·식품 등 고부가 물량을 처리하는 동북아 콜드체인 허브가 될 전망이다. 미쓰이소꼬코리아의 482억원 증액투자에 대한 조세감면도 확정됐다. 경자청은 건축물 높이 제한을 40m에서 60m로 완화하는 맞춤형 규제혁신을 통해 기업의 투자를 뒷받침했다.


경자청은 산업·정주 기능 강화에도 속도를 내고 있다. 장기 표류하던 웅천·남산지구 66만㎡의 개발 정상화를 위해 6월 사업시행자 공모를 실시했다. 진해신항 조성과 배후단지 확대로 외국인 주거 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 국제적 정주환경을 갖춘 고품격 복합주거지를 조성한다는 목표다.

'천지개벽' 부산진해경제자유구역, 글로벌 물류기업 투자 잇달아 글로벌 친환경 물류센터가 들어설 부산진해경제자유구역에서 관계자들이 첫삽을 뜨고 있다.

보배복합지구 80만㎡는 9월 개발계획 변경이 통과됐다. 부산항 신항 활성화에 따라 증가하는 물류 수요를 반영해 산업시설용지 내 물류업종을 추가하고 국내 최대 규모 지하 콜드체인 시설을 설치한다. 제조 중심에서 복합물류 중심으로 체질을 바꾸는 변화다. 이미 다수의 물류기업이 입주 의향을 밝힌 상태다.


경자청은 9월 'BJFEZ 글로벌 물류혁신 TF'도 출범시켰다. LX판토스, 현대글로비스, 동원글로벌터미널부산 등 주요 물류기업과 연구기관, 지역 대학 등이 참여해 자문 수준을 넘어 정책 실행 플랫폼으로 운영된다. 해수부 부산 이전 효과 극대화, 트라이포트 기반 복합물류체계 구축, 친환경·스마트 물류 생태계 등 구체적 성과 창출이 목표다.


경자청의 투자 성과는 현장 중심 행정이 이끌었다. 박성호 청장 취임 이후 불필요한 절차를 줄이고 조세감면 승인, 인허가 신속 처리, 입지 컨설팅 등 전 단계에 걸쳐 지원체계를 구축했다. 일본 미쓰이소꼬, 나이가이트랜스라인 등 외국인 투자기업의 성장을 위해 규제개선과 인프라 확충도 병행하고 있다.


박 청장은 "진해는 단순 배후항만을 넘어 투자와 혁신이 공존하는 글로벌 물류도시로 새로 태어나고 있다"며 "진해신항·가덕도신공항과 연계해 기업 유치와 정주환경 개선을 병행해 2040년 완성형 글로벌 도시로 만들 계획"이라고 힘줬다.

'천지개벽' 부산진해경제자유구역, 글로벌 물류기업 투자 잇달아 지난 4월 경남도청에서 열린 경남도 신성장 동력산업 3개사 투자협약식에서 박완수 경남도지사(뒷줄 왼쪽 세 번째), 박성호 청장(뒷줄 왼쪽 첫 번째)과 이현호 ㈜올카고유엘에스터미널 대표이사(앞줄 왼쪽 첫 번째) 등이 기념촬영하고 있다.



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

