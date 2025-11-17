부산시교육청, ‘아름다운 언어의 정원’ 학부모 토크콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유치원·어린이집·초등 학부모 400명



김종원 작가 강연·재즈공연 등 진행

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 19일 오전 부산항국제전시컨벤션센터에서 유치원·어린이집·초등학교(1∼2학년) 학부모 400명을 대상으로 '아이를 더 크게 키우는 아름다운 언어의 정원' 주제 학부모 소통·공감 토크콘서트를 개최한다.

이 토크콘서트는 부산에서 활동하는 재즈밴드 'Mler(멜르)'의 문화공연을 시작으로, 말의 힘을 통해 자녀와의 관계 회복과 부모 자신의 성장을 돕는 내용의 강연이 이어진다. 강연은 김종원 작가가 맡는다.

김종원 작가는 '아이를 위한 하루 한 줄 인문학', '부모의 말' 등 120여권의 저서를 집필, 120만 독자가 선택한 인문학 멘토이자 부모교육 전문가로서 언어의 힘, 공감 대화, 부모 성장의 중요성을 꾸준히 전하고 있다.





AD

김석준 교육감은 "부모의 말 한마디가 아이의 마음에 큰 울림을 준다"며 "이번 강연이 부모와 자녀가 서로의 마음을 이해하고 사랑의 언어로 소통하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

부산시교육청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>