본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[PB수첩]청년층을 위한 ETF투자 전략-시간을 자산으로 만드는 법

김혜민기자

입력2025.11.19 06:30

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

신한프리미어 PWM여의도센터 심종태 팀장

[PB수첩]청년층을 위한 ETF투자 전략-시간을 자산으로 만드는 법 신한프리미어 PWM여의도센터 심종태 팀장
AD

2025년은 투자자들에게 새로운 전환점이다. 금리 인하 기대감이 확산하는 가운데 국내외 주식·채권·ETF(상장지수펀드) 시장이 빠르게 변모하고 있다. 청년층이 재테크에 뛰어들만한 매력적인 ETF 선택지도 예전에 비해 많아졌다. 그러나 ETF도 전략 없이 덤볐다가는 기대만큼의 성과를 내기 어렵다. 청년층을 위한 실전 ETF 전략을 제안하고자 한다.


ETF의 가장 큰 장점은 투자 대상의 분산과 접근성이다. 한 종목을 잘 고르기 어렵다면 시장 전체를 사는 것이 더 현명할 수 있다. 예컨대 국내 시장에서는 코스피200을 추종하는 ETF가 대표적이다. 이와 함께 해외시장 ETF는 글로벌 경제성장의 흐름을 담아낼 수 있다는 측면에서 매력적이다. 국내 ETF 총자산은 지난해 말 기준 약 173조원에 달해 전년 대비 약 43% 증가했다. 특히 해외자산 추종 ETF가 같은 기간 약 137% 증가했다. 이는 국내 투자자의 글로벌 분산투자 의지가 강해졌음을 보여준다.


청년층에게 ETF가 특히 유리한 이유는 '시간'을 자산으로 바꿀 수 있다는 점이다. 매월 일정 금액을 적립해 ETF에 투자하면 단기 변동성의 리스크를 줄이면서 장기 수익률을 누릴 수 있다. 시장이 하락할 때는 '단가가 낮아지는 효과(코스트 에버리징)'도 얻는다. 중요한 것은 시장의 타이밍이 아니라 투자의 지속성이다.


ETF를 시작하는 청년층들은 3가지 전략을 세울 수 있다. 첫째, 기초지수 ETF로 안정적으로 출발하라. 국내에서는 코스피200 추종 ETF, 해외 시장에서는 S&P500과 MSCI 월드 등의 ETF가 해당한다. 이러한 ETF는 개별 기업 리스크를 줄이면서 경제성장 흐름에 올라탈 수 있다.


둘째, 기초지수 ETF로 기반을 다진 뒤에는 자산의 약 10~20% 정도를 성장테마형 ETF에 배분해볼 수 있다. 인공지능(AI), 이차전지, 로봇·자동화, 클라우드, 헬스케어 등은 향후 10년간 기술 혁신을 이끌 것으로 예상되는 산업이다. 다만 여기에는 리스크가 크므로 장기 관점에서 분할매수 전략이 필수다.


셋째, 청년층이라 해서 모두 '주식형'이 정답은 아니다. 포트폴리오의 약 10~15% 정도는 비교적 안정적인 자산에 배분하는 것이 바람직하다. 예컨대 채권형 ETF는 금리 인하가 시작될 때 가격 상승 기대가 있으며, 실제로 국내에서는 국내 증시와 미국채를 혼합한 채권혼합형 ETF가 인기를 끌고 있다. 리츠(REITs) ETF는 부동산 수익률과 연동돼 물가 상승기에 배당 수익을 기대할 수 있다. 이렇게 자산군별 균형을 맞추는 것은 장기투자에서 생존력을 크게 높여준다.


ETF 투자에서 가장 어려운 것은 투자를 꾸준히 이어가는 것이다. 국내 금융사들은 자동적립 서비스, 로보어드바이저, 자산관리 앱을 통해 매월 일정 금액을 자동으로 투자하게 돕고 있다. 투자 결정을 습관화하면 단기 변동성에 휘둘리지 않고 복리효과를 누릴 수 있는 기반이 마련된다. 20~30대에 시작한 ETF 투자는 복리의 힘을 극대화하며, 40대 이후 재무적 자유를 위한 기반이 된다. ETF 시장이 빠르게 성장하고 있는 지금이 출발하기 가장 좋은 타이밍이다.


▲내가 투자하려는 ETF의 기초지수나 테마를 이해하고 있는가 ▲투자 기간을 3년 이상으로 설정할 수 있는가 ▲변동성이 커지더라도 매수 원칙을 유지할 자산이 있는가. 이 세 가지 질문에 '예'라고 답할 수 있다면 ETF 투자는 이미 절반의 성공이다. ETF는 단기간에 부를 만드는 도구는 아니다. 그러나 꾸준히, 전략적으로 접근한다면 '시간의 복리'를 극대화할 수 있는 가장 효율적인 투자 방법이다. '이번엔 무조건 오른다'고 말하는 시장의 소음을 줄이고 자신만의 원칙을 정해 꾸준히 나아가는 것, 그것이 청년 투자자의 진짜 경쟁력이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

신한프리미어 PWM여의도센터 심종태 팀장




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기