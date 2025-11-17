'MAGA 간판' 그린, "트럼프 '배신자' 낙인에 생명 위협"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'역린' 엡스타인 건드려 불화

AP "MAGA 더 큰 균열 조짐"

트럼프 지지철회에도…그린 "화해 바라"

한때 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)' 간판 정치인이자 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 측근이었던 공화당 소속 마조리 테일러 그린 연방 하원의원(조지아)이 트럼프 대통령에게 '배신자'로 낙인찍히며 생명의 위협을 느낀다고 호소했다. 엡스타인 문건 공개를 둘러산 MAGA 진영 내부 분열이 깊어지고 있다.

16일(현지시간) 그린 의원은 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 "(트럼프 대통령의 발언 중) 가장 상처가 됐고 완전히 사실이 아닌 건 그가 나를 '배신자'라 부른 것"이라며 "이는 극도로 잘못됐으며, 그런 표현은 사람들이 나에 대해 극단화 되도록 하고 내 생명을 위험에 빠트릴 수 있다"고 말했다.

마조리 테일러 그린 미 연방 하원의원과 도널드 트럼프 미 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 그린 의원을 향해 "좌파로 돌아서며 공화당 전체를 배신했다"며 "마조리 '반역자(Traitor)' 그린은 우리 위대한 공화당의 수치"라고 거세게 비난했다. 앞서 14일엔 그린 의원에 대한 지지 철회를 선언했다.

그린 의원은 대표적인 MAGA 정치인이자 트럼프 대통령의 오랜 측근이었다. 그러나 트럼프 대통령의 '역린'인 사망한 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 파일 공개를 대통령이 막으면 안 된다고 주장하고, 트럼프 대통령이 국내 문제는 뒷전이고 외교 문제에 지나치게 집중한다고 비판하는 등 의견이 엇갈리며 최근 사이가 틀어졌다. 그는 엡스타인 문건 공개 청원에 서명한 4명의 공화당 의원 중 한 명이기도 하다.

그린 의원은 배신자로 낙인찍힌 이유를 묻자 "안타깝게 모든 것이 엡스타인 파일로 귀결된다"며 해당 파일 공개를 위해 계속 노력하겠다고 답했다.

그린 의원은 그간 트럼프 대통령이 다른 이들을 향해 '배신자' 등 공격하는 발언을 했을 때 침묵했다는 지적에는 "공정한 비판"이라고 인정했다. 그는 "겸손하게 말하자면 내가 유해한 정치(toxic politics·적대감이나 인신공격을 담은 정치적 발언을 의미)에 가담한 것을 사과한다. 이는 미국에 매우 해롭다"며 "찰리 커크가 암살당한 이후 이 문제에 대해 많이 생각해왔다"고 말했다. 이어 "나는 오직 나 자신과 나의 말과 행동에 책임이 있다"며 "최근 정치에서 칼을 내려놓으려 노력해왔다"고 덧붙였다.

AP 통신은 트럼프 대통령과 그린 의원 간 갈등에 대해 "내년 중간선거를 앞두고 'MAGA' 내부에 더 큰 균열이 생길 조짐을 예고하고 있다"고 평가했다.





다만 그린 의원은 "여전히 트럼프 대통령과 트럼프 행정부를 지지한다"며 트럼프 대통령과의 화해 가능성에 대해서도 "분명히 화해하길 바란다"고 말했다.





