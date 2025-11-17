아이디어스, 오뚜기 라면 IP 활용한 핸드메이드 19종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코엑스 '소싱인마켓 2025' 전시 예정

핸드메이드 플랫폼 '아이디어스' 운영사 백패커는 오뚜기와 협업해 오뚜기의 대표 라면 브랜드를 활용한 핸드메이드 작품 19종을 선보인다고 17일 밝혔다.

아이디어스의 4번째 지식재산권(IP) 협업 프로젝트로 실시된 이번 건은 작가들이 인기 브랜드 IP를 활용해 창의적인 작품 개발을 지원하기 위해 기획됐다. 사전 공모를 통해 총 133개 신청작이 접수됐으며 ▲독창성 ▲작품성 ▲사업성 등을 기준으로 심사를 거쳐 16명의 작가가 최종 선정됐다.

아이디어스는 오뚜기의 진라면·컵누들 등 인기 라면 브랜드를 활용한 핸드메이드 작품 19종을 선보였다. 백패커

AD

이번에 출시되는 작품은 ▲컵라면 파우치 키링 ▲오늘의 위로 라면 NFC 키링 ▲진라면 만년 블록 달력 ▲오뚜기 분식점 꾸미기 스티커 키트 ▲라면 한 그릇 뚝딱 슬라임 등 총 19종으로, 아이디어스에서 단독 판매된다.

아울러 오는 26일부터 28일까지 코엑스에서 개최되는 '소싱인마켓 2025'에 참가해 오뚜기 IP 협업 프로젝트 굿즈 작품들을 전시할 예정이다.





AD

김동환 아이디어스 대표는 "앞으로도 다양한 협업 프로그램을 통해 지속 가능한 핸드메이드 산업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>