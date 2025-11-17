장동혁, 추징보전 해체 요청한 남욱…"두목 믿고 날뛰는 조폭"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘, 용산 찾아 압박…"국정조사·특검해야"

송언석, 李 겨냥 "대장동 설계한 책임 못 면해"

장동혁 국민의힘 대표는 17일 대장동 민간업자인 남욱 변호사가 검찰에 추징 보전 해제를 요구한 것을 두고 "마치 두목을 믿고 회칼과 쇠 파이프를 들고 날뛰는 조폭을 보는 것 같다"고 맹비난했다.

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 17일 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '대장동 항소포기 외압 진상규명 국정조사 촉구 기자회견'에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 용산 대통령실을 찾아 '대장동 항소 포기 외압 진상규명을 위한 국정조사 촉구 기자회견'을 열고 "대장동 일당은 뻔뻔하게 추징을 위해 보전했던 재산을 풀어달라고 당당히 요구한다. 풀어주지 않으면 국가 배상하겠다고 당당히 협박한다"며 "대통령이라는 뒷배, '용산 백'이 없다면 가능하지 않은 일"이라고 주장했다.

그는 "대한민국 전체가 범죄자의 저수지가 돼 간다"며 "정성호 법무부 장관이 항소 포기에 이어 추징 보전을 해제할 것인지, 추징 보전을 해제하고 대장동 저수지 관리인이 될 건지 국민이 지켜볼 것"이라고 지적했다.

이어 더불어민주당의 배임죄 폐지 추진에 대해 "대장동 일당과 이재명의 죄를 없애기 위해 배임죄 폐지를 밀어붙인다"며 "추징보전 해제든 배임죄 폐지든, 공소 취소든 한 발짝만 더 나간다면 국민이 용서치 않을 것"이라고 일갈했다.

장 대표는 이날 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 순방길에 오른 이 대통령을 향해 "7800억원을 범죄자 뱃속에 집어넣고 오늘 1호기를 타고 해외로 먹튀하겠다고 한다"며 "돌아오면 기다리는 것은 국정조사와 특검"이라고 압박했다.

송언석 원내대표도 이 대통령을 겨냥해 "대장동 비리를 처음부터 설계했던 그 책임, 대장동 재판을 연기하고 무력화시키고 없애버린 바로 그 책임, 그리고 항소 포기함으로써 무려 7800억원에 달하는 범죄 수익을 대장동 일당에게 안겨줄 수 있게 한 그 책임은 국민을 아무리 속이려해도 영원히 면할 수 없다"고 목소리를 높였다.





김은혜 원내정책수석부대표는 남욱 변호사가 검찰에 추징 보전 해제를 요구한 것을 두고 "항소 포기 기획자는 바로 이 재판이 항소될 때 다음 재판이 가장 두려운 사람 아니겠나. 이것을 믿고 대장동 범죄자들이 큰소리치는 것"이라며 "국가가 국민의 재산을 보호하기는커녕 약탈했다면 정부의 자격을 스스로 포기한 것"이라고 비판했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

