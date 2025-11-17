쿠콘, 3분기 영업익 48억…전년비 6.3% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"데이터·페이먼트 균형 성장"

웹케시그룹 계열사 쿠콘은 3분기 연결 영업이익 47억9400만원을 기록했다고 17일 공시했다. 매출은 173억3700만원이었다. 이는 전년 동기 대비 각각 2.4%, 6.3% 증가한 수치다.

쿠콘은 주요 사업인 데이터와 페이먼트 부문 매출은 각각 85억6000만원과 87억8000만원을 기록했다고 밝혔다.

데이터 부문은 비대면 서류제출 자동화 응용프로그램인터페이스(API)를 중심으로 증권사, 보험사, 지방자치단체 등 다양한 업권으로 고객을 확대했다.

정부가 추진 중인 전분야 마이데이터 정책에 대응하기 위해 개인 정보 관리 전문기관 라이선스 취득을 준비 중이다. 이를 통해 분야 간 데이터 융합을 활성화하고 데이터 경제의 핵심 인프라 기업 입지를 강화한다는 계획이다.

페이먼트 부문 역시 간편결제 및 COATM 거래량 증가, 지역화폐 연계 서비스 확대 등으로 수수료 매출이 늘었다. 글로벌 페이 서비스 사업도 본격화됐다.

지난 9월 유니온페이, 지난달 위챗페이 서비스를 오픈했다. 해외 결제 사업자는 별도 인프라 구축 없이 국내에서 실시간 결제·현금 인출을 할 수 있게 됐다.





김종현 쿠콘 대표는 "데이터와 페이먼트 두 사업 부문의 균형 잡힌 성장 덕분에 수익성이 개선됐다"며 "글로벌 결제 인프라를 확장해 아시아를 넘어 세계로 나가는 디지털 금융 플랫폼 기업으로 성장하겠다"고 말했다.





