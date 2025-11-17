농협은행, NH포인트 기부 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협은행이 12월7일까지 NH포인트를 기부한 고객을 대상으로 경품과 포인트를 제공하는 '기부하면 1004의 행운이 찾아온다' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH올원뱅크·NH스마트뱅킹·NH멤버스 앱의 NH포인트 '기부하기' 메뉴에서 1000 NH포인트 이상 기부한 고객 중 1004명을 추첨해 로보락 로봇청소기(2명), 다이슨 펜슬백 청소기(2명), 기부포인트 2배 NH포인트(1만 포인트 한도 재적립) (1000명)을 제공한다.

기부금은 초록우산어린이재단, 한국백혈병어린이재단, 굿네이버스, 세이브더칠드런, 도농상생국민운동본부 등 5개 자선단체 중 선택해 전달할 수 있다.





AD

농협은행 관계자는 "다가오는 연말연시, 작은 나눔으로 온기를 전하자는 취지로 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 기부문화 확산과 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>