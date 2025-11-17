AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 제조기업에 맞춤형 AI 도입·디지털 전환 지원

동의대학교 RISE사업단 부산AI혁신센터(센터장 정석찬)는 지난 11월 13일 산학협력관에서 아뮤즈(amuz), 효성전기 등 지역의 제조기업 10개사와 AI·제조혁신을 위한 업무협약을 체결했다.

동의대 부산AI혁신센터, 제조산업 AI혁신 위한 협약 체결. 동의대 제공

협약식에는 동의대 부산AI혁신센터 정석찬 센터장과 산학협력단 김성희 단장을 비롯해 아뮤즈 이우진 대표, 효성전기 김문하 상무이사, 성창사 박영준 전무, 창신에스티에스 조영우 본부장, 한국크레아 홍종원 대표이사, 신우씨링 박성진 실장, 한통레미콘 한통인 부사장, 코닥트 심수정 부사장, 일광엠씨티 홍준태 공장장, 효성어묵 이상미 과장, 와일드웨이브 김관열 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 부산AI혁신센터는 기업 진단, 기술지원 기획, 지원체계 운영을 담당하고, 아뮤즈는 현장 기술지원과 솔루션 적용을 수행함으로써 양 기관이 공동으로 지역 제조기업의 스마트제조 전환을 추진하게 된다.

특히 아뮤즈는 LG전자의 PO등급 협력사로 ThinQ, 스타벅스 MyCup 등 글로벌 기업을 대상으로 다양한 혁신 서비스를 개발해 온 부산의 기술기업으로, 최근 제조업의 '예측·최적화 기반 3세대 스마트팩토리'를 구현하기 위한 SaaS 솔루션 MARS를 구축했다.

협약을 통해서는 △제조기업의 공정 분석과 AI 역량진단 지원 △제조기기 예지보전과 이상 감지 기술 적용 △스마트 제조·공정 최적화를 위한 AI 기술자문 제공 △산학 공동연구와 정부·지자체 과제 기획 협력 △현장 실증 기반 기술검증(Test-bed)과 데이터 분석 지원 △기업 맞춤형 기술지원·협력 활동 등의 프로젝트가 추진된다.





정석찬 동의대 부산AI혁신센터장은 "많은 중소기업이 AI 도입의 필요성을 인식하고 있지만 실제 적용에는 어려움이 많다"라며 "이번 프로젝트는 지역 중소기업의 디지털 전환과 AI 혁신을 선도하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





