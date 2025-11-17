[오늘의신상]'하얀눈 속 매화'…설화수, 홀리데이 컬렉션 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'진설크림 리치 설화 에디션' 한정판 출시

아모레퍼시픽의 럭셔리 브랜드 설화수가 2025년 홀리데이 컬렉션을 출시했다고 17일 밝혔다.

이번 컬렉션은 겨울의 고요함 속에서 피어난 매화의 아름다움을 담은 패키지로 눈길을 사로잡는다. 예상치 못한 순간에 따뜻한 행복을 전하는 설화수만의 감성이 잘 표현되어 있어 특별함을 더했다.

한정판으로 출시되는 '진설크림 리치 설화 에디션'은 눈 덮인 겨울 추위 속에서도 영롱하게 피어난 매화를 모티브로 했다. 연말과 새해를 맞아 소중한 분께 달항아리의 고귀한 아름다움을 전하는 특별한 선물로 제격이다.

자음생크림과 윤조에센스 기획 세트도 이번 홀리데이 컬렉션에 포함되어 풍성함을 더했다. 자음생크림과 윤조에센스는 설화수만의 60년 인삼과학 연구 기술력을 바탕으로, 건강하고 아름다운 피부를 오래도록 유지하게 하는 브랜드의 대표 제품이다.





설화수의 2025년 홀리데이 컬렉션은 전국 백화점 설화수 매장과 국내 주요 이커머스 및 아모레퍼시픽 카운셀러 등 다양한 채널을 통해 구매할 수 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

