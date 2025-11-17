SPC삼립, 무신사와 이색 협업…호빵 굿즈·체험 공간 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20~23일 무신사 성수 대림창고에서 운영

호빵 찜기 구현한 ‘대형 호찜이’ 부스

'스트레스볼' 굿즈 판매, 갓챠 뽑기 체험도

SPC삼립은 패션 플랫폼 무신사와 협업해 서울 성수동 무신사 스토어 대림창고에서 '삼립호빵 X 무신사 무진장' 팝업 스토어를 운영한다고 17일 밝혔다.

팝업 스토어는 오는 20일부터 23일까지 나흘간 진행된다. 양사는 겨울철 대표 간식인 삼립호빵을 MZ세대 감성에 맞춘 색다른 방식으로 경험할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 구성했다. 현장에는 호빵 찜기 '호찜이'를 모티프로 한 '대형 호찜이' 부스를 마련해 마치 초대형 찜기 안에 들어온 듯한 공간 연출을 선보인다. 내부에는 단팥·야채·피자 등 삼립호빵 인기 제품을 형상화한 모형도 전시된다.

SPC삼립, 무신사와 손잡고 팝업 스토어 오픈. SPC삼립 제공.

앞서 진행된 '무신사X호빵 스페셜 패키지 기획전'에서는 무신사 단독으로 출시한 '호빵 키캡 키링'이 완판됐다. 이번 팝업에서는 단팥호빵을 그대로 본뜬 '호빵 스트레스볼' 등 이색 굿즈를 판매한다. 방문 인증샷을 남긴 고객에게는 '1입 포장 호빵'과 '호찜이 굿즈' 등 경품을 받을 수 있는 '갓챠(뽑기)' 참여 기회도 제공한다.





SPC삼립 관계자는 "오랜 시간 사랑받아 온 삼립호빵을 젊은 세대가 새롭고 재미있게 즐길 수 있도록 무신사와 협업해 팝업을 기획했다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

