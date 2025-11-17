SPC삼립, 무신사와 이색 협업…호빵 굿즈·체험 공간 운영

20~23일 무신사 성수 대림창고에서 운영
호빵 찜기 구현한 ‘대형 호찜이’ 부스
'스트레스볼' 굿즈 판매, 갓챠 뽑기 체험도
SPC삼립은 패션 플랫폼 무신사와 협업해 서울 성수동 무신사 스토어 대림창고에서 '삼립호빵 X 무신사 무진장' 팝업 스토어를 운영한다고 17일 밝혔다.
팝업 스토어는 오는 20일부터 23일까지 나흘간 진행된다. 양사는 겨울철 대표 간식인 삼립호빵을 MZ세대 감성에 맞춘 색다른 방식으로 경험할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 구성했다. 현장에는 호빵 찜기 '호찜이'를 모티프로 한 '대형 호찜이' 부스를 마련해 마치 초대형 찜기 안에 들어온 듯한 공간 연출을 선보인다. 내부에는 단팥·야채·피자 등 삼립호빵 인기 제품을 형상화한 모형도 전시된다.
앞서 진행된 '무신사X호빵 스페셜 패키지 기획전'에서는 무신사 단독으로 출시한 '호빵 키캡 키링'이 완판됐다. 이번 팝업에서는 단팥호빵을 그대로 본뜬 '호빵 스트레스볼' 등 이색 굿즈를 판매한다. 방문 인증샷을 남긴 고객에게는 '1입 포장 호빵'과 '호찜이 굿즈' 등 경품을 받을 수 있는 '갓챠(뽑기)' 참여 기회도 제공한다.
지금 뜨는 뉴스
SPC삼립 관계자는 "오랜 시간 사랑받아 온 삼립호빵을 젊은 세대가 새롭고 재미있게 즐길 수 있도록 무신사와 협업해 팝업을 기획했다"고 말했다.
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>