현대차 '더 뉴 아반떼 N TCR', '2025 TCR 월드투어' 최종전 우승

TCR 월드투어 대회서 총 5회 우승
현대자동차는 '더 뉴 엘란트라 N TCR(더 뉴 아반떼 N TCR)'이 13일(현지시간)부터 16일까지 마카오 '기아 서킷'에서 개최된 '2025 TCR 월드투어' 최종 대회에서 우승과 준우승을 모두 차지하는 더블 포디움을 달성했다고 17일 밝혔다.
더 뉴 엘란트라 N TCR은 올해 진행된 TCR 월드투어 총 8개 대회 중 이번 마카오를 포함해 스페인, 이탈리아, 호주, 한국 대회까지 총 5번 우승컵을 들어 올리며 시즌을 마무리했다.
더 뉴 엘란트라 N TCR 경주차로 출전한 네스토르 지로라미 선수는 15일에 치러진 첫 번째 결승 레이스에서 가장 빠르게 결승선을 통과하며 우승을 달성했다. 같은 경주차로 출전한 미켈 아즈코나 선수도 2위를 기록했다.
네스토르 지로라미 선수는 이번 대회에서 61포인트를 획득해 2025시즌 총 299포인트로 드라이버 부문 최종 6위를, 미켈 아즈코나 선수는 총 273포인트를 획득하며 드라이버 부문 최종 9위로 시즌을 마쳤다. 함께 출전한 노버트 미첼리즈 선수는 지난 이탈리아, 호주 대회 우승으로 2025시즌 총 290포인트를 획득해 드라이버 부문 최종 8위를 차지했다.
세 선수가 속한 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀은 선수들의 노련한 경기 운영과 팀워크에 힘입어 2025시즌 총 765포인트를 획득하며 팀 부문 최종 순위 2위로 시즌을 마무리했다.
TCR 월드투어는 제조사의 직접 출전은 금지하며 제조사 경주차를 구매한 프로 레이싱팀이 출전하는 '커스터머 레이싱' 대회로, 지역 TCR 레이스를 순회하며 경기를 치른 결과를 종합해 순위를 결정한다.
TCR 시리즈는 세계적으로 약 40개에 달하는데 그 중 글로벌 최상위 대회인 TCR 월드투어는 멕시코에서 열린 개막전을 시작으로 스페인, 이탈리아, 한국 등을 거쳐 마지막 마카오까지 총 8번의 대회가 진행됐다. 지난달에는 TCR 월드투어 역사상 최초로 한국 강원도 인제에 위치한 '인제 스피디움'에서 경기가 열렸고, 해당 대회에서 현대자동차 더 뉴 엘란트라 N TCR이 우승을 차지하며 국내 모터스포츠 팬들에게 큰 즐거움을 선사했다.
현대차 관계자는 "BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀 선수들의 우수한 주행 역량과 다양한 서킷 경험 덕분에 마지막 대회에서 좋은 성적으로 거두며 시즌을 마무리할 수 있어 기쁘다"라며 "N 브랜드 및 모터스포츠 팬들에게 좋은 소식 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
