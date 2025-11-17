스타벅스, 25일까지 '버디 위크'…니트 감성 '마이 코지 룸' 출시

텀블러, 니트 머그 세트, 등 구성
시즌오프 상품 최대 40% 할인
스타벅스 코리아는 오는 25일까지 온라인 스토어에서 '버디 위크(Buddy Week)'를 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 올 한 해 동안 스타벅스를 찾아준 고객들에게 감사의 마음을 전하고, 니트처럼 따뜻하고 포근한 연말을 함께 맞이하자는 의미를 담아 '코지 홀리데이(Cozy Holiday)' 콘셉트로 꾸몄다.
스타벅스는 '마이 코지 룸(My Cozy Room)' 라인업을 새롭게 선보인다. 제품은 니트 패턴이 돋보이는 'SS 윈터 니트 칼 텀블러(946㎖)', '윈터 버디위크 니트 머그 세트', '윈터 버디위크 니트 플레이트' 등 연말 선물용으로 제격인 상품들로 구성됐다. 핸드메이드로 니트 질감을 살린 '윈터 버디위크 핸드메이드 니트 백'과 '윈터 니트 베어리스타 키체인' 등도 있다. 해당 라인업 상품 구매 시 핸드메이드 니트 파우치 키체인을 추가 옵션으로 구매할 수 있으며, 별 5개가 추가 적립된다. 세트 구매 시 15% 할인 혜택도 적용된다.
이와 함께 지난 홀리데이 시즌에 인기를 얻었던 'SS 뉴포트 텀블러(355㎖)'가 크리스마스 분위기를 살린 그린·레드 색상으로 재출시된다. 베스트셀러인 'SS 탱크 텀블러(530㎖)' 역시 홀리데이 한정 컬러로 새 옷을 입었다. 해당 상품 구매 고객에게는 별 5개를 추가로 선물한다.
이 외에도 올해 온라인 스토어에서 텀블러, 케이크, 초콜릿 등 카테고리별 가장 인기 있었던 8개 라인업에 해당하는 상품들에 대해서는 구매 시 별 2개가 추가 적립된다. 시즌 오프 상품 가격도 최대 40% 할인한다.
