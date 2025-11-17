"김장 용품, 대형마트보다 전통시장이 10.8% 저렴"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소진공, 15개 품목 가격 조사

전통시장 35만447원…10.8% 저렴

조미료가 11.8%로 차이 커

김장 용품은 대형마트보다 전통시장에서 살 때 비용이 10.8% 더 적게 드는 것으로 조사됐다.

17일 소상공인시장진흥공단은 지난 5일부터 7일까지 전통시장 37곳과 대형마트 37곳을 대상으로 김장 용품 15개 품목의 가격을 조사한 결과를 발표했다.

조사에 따르면 김장 용품 구매 비용은 전통시장이 평균 35만447원으로, 대형마트(39만7원)보다 약 10.8% 저렴했다. 품목별로는 조미료(11.8%), 채소류(11.6%), 젓갈·선어류(4.6%)가 전통시장에서 가격 우위를 보였다.

전체 15개 조사 품목 중 12개가 전통시장에서 더 저렴했다. 생강(30.0%), 쪽파(27.3%), 미나리(27.3%), 새우젓(19.2%), 마늘(14.5%), 고춧가루(13.7%), 굴(8.6%) 등이 대표적이다.





박성효 소진공 이사장은 "올해 김장 용품을 전통시장에서 구매하면 가계 부담을 덜 수 있을 것"이라며 "많은 분이 전통시장을 찾아 알뜰하게 김장을 준비하시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

