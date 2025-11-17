[오늘의신상]농심, '누들핏 새우탕맛' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

130㎉로 부담 없이 즐기는 새우탕

농심이 용기면 브랜드 '누들핏'의 신제품 '누들핏 새우탕맛'을 오는 24일 출시한다고 17일 밝혔다.

누들핏 새우탕맛은 농심 스테디셀러 '새우탕'의 시원하고 개운한 국물 맛을 칼로리 부담 없이 즐길 수 있도록 구현했다. 특히 새우볼과 새우맛 어포 등 새우탕 고유의 건더기를 그대로 사용하고, 녹두가 들어간 가늘고 투명한 당면을 사용해 부드럽고 쫄깃한 식감을 더했다.

이번 신제품에도 누들핏 브랜드 특유의 저칼로리 설계가 적용됐다. 총 130㎉로 부담 없이 즐길 수 있으며, 식단 관리에 도움을 주는 식이섬유 1500㎎도 함유했다.

농심 관계자는 "누들핏 새우탕맛은 친숙한 국물 라면의 매력을 가볍게 즐기고 싶은 소비자들을 위한 제품"이라며 "앞으로도 맛과 소재, 편의성을 강화한 다양한 제품을 선보이며 누들핏 브랜드를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





한편, 농심은 누들핏 새우탕맛을 출시하며 기존 '육개장사발면맛', '김치사발면맛', '튀김우동맛'에 이어 총 4종의 용기면 스테디셀러 시리즈를 갖추게 됐다.





