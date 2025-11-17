용인시, 풍덕천동에 '풍덕천제3공영주차장' 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍덕천1구역 주거환경개선사업…67개 주차면 갖춰

경기도 용인시는 수지구 문인로3번길 7 일원에 조성한 '풍덕천 제3공영주차장'을 17일부터 개장한다고 이날 밝혔다.

용인시가 17일 개장한 '풍덕천 제3공영주차장'. 67면의 주차공간을 갖춰 주변 주차잔 해소에 도움이 될 전망이다. 용인시 제공

주차장 조성은 풍덕천1구역 주거환경개선사업의 일환이다. 주차장은 지하 1층~지상 1층, 연면적 2973㎡ 규모로, 67면의 주차 공간을 갖췄다. 장애인 등 교통약자를 위한 별도 주차공간 3면과 전기차 충전시설 4면이 설치됐다.

주차장은 오는 23일까지 무료 시범운영 후 24일부터 유료로 전환한다. 주차 요금은 30분 이내 500원, 초과 시 10분당 200원이 적용된다. 유료 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 7시까지며, 그 외 시간은 무료다.





시는 이번 공영주차장 개장으로 이 일대 주차난이 완화되고 지역 상권 회복에도 도움이 될 것으로 기대한다. 이를 위해 시는 주변 지역 상가 점주를 대상으로 사전정산권을 운영할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

