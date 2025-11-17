DB증권, 3분기 누적 영업이익 1010억…전년比 92.5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DB증권(대표이사 곽봉석)은 지난 14일 공시를 통해 올해 3분기 연결기준 누적 영업이익 1010억원, 당기순이익 829억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 92.5%, 85.3% 증가한 수준이다.

회사는 PIB 연계 사업모델을 중심으로 전 사업부문이 양호한 성과를 시현하고 있는 가운데, IB 부문의 시장경쟁력 확대, Trading 부문의 견조한 수익성 지속, 저축은행, 자산운용 등 연결종속회사의 실적 회복 등이 전체 실적을 견인한 것으로 분석했다.

특히 올해 상반기 100조원을 돌파한 연결 고객자산은 3분기에도 꾸준한 증가세를 이어가며 107조원을 상회하여 안정적인 수익성 개선을 뒷받침했다.





DB증권 관계자는 "안정적인 실적 흐름과 견조한 성장세를 기말까지 이어 가기 위해 최선을 다할 계획"이라며 "올해 성과를 기반으로 기업가치 제고계획에 따른 주주환원 확대에도 힘쓸 계획"이라고 밝혔다.





