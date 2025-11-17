정부·현대차·기아, 자동차 공급망 '연쇄 감축 모델' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자동차 공급망 탄소 감축 상생 협약식

中企 탄소중립 설비투자 규모 확대

완성차→1차·2차 협력사 연쇄적 감축

정부와 현대차·기아가 손을 맞잡고 자동차 부품 협력 업체들의 탄소 감축을 본격 지원한다. 현대차·기아가 1차 협력업체를 지원하고 1차 협력업체가 다시 2차 협력업체를 지원하는 구조를 통해 연쇄적 감축을 도모한다는 계획이다.

17일 중소벤처기업부는 산업통상부와 현대차·기아, 자동차 부품 협력기업 및 자동차부품산업진흥재단과 함께 '자동차 공급망 탄소 감축 상생 협약식'을 개최했다고 밝혔다. 유럽연합(EU) 등 주요국이 탄소 규제를 '사업장'에서 '제품' 기준으로 전환하면서 완성차 생산 과정에서 발생하는 탄소발자국이 수출의 새로운 규제 요건으로 떠오른 데 따른 대응이다.

중기부는 자동차 부품 중소기업을 대상으로 하는 '중소기업 탄소중립 설비투자' 지원 규모를 확대해 저탄소 설비 교체를 체계적으로 지원한다. 산업부도 올해 LG전자·LG화학·LX하우시스 등 4개 공급망 컨소시엄을 대상으로 시범 사업을 추진하고 있다. 내년부터는 '산업 공급망 탄소 파트너십 사업'을 통해 지원 대상을 본격적으로 넓힐 방침이다.

이번 방안은 1·2차 협력업체를 잇는 '연쇄적 감축 구조'로 이뤄진다. 산업부와 현대차·기아가 먼저 1차 협력사의 설비 교체를 지원하고, 해당 기업은 받은 금액만큼 다시 2차 협력사 설비 투자에 환원한다. 현대차·기아 등 완성차 업체는 협력사 지원을 통해 확보한 감축 실적을 배출권거래제의 상쇄 배출권으로도 활용할 수 있다. 정부는 이러한 연쇄적 구조를 통해 공급망 전반에 민관 공동의 상생형 감축 모델이 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

정부는 자동차 공급망을 시작으로 전기·전자, 철강, 석유화학, 반도체, 조선 등으로 '공급망 탄소 파트너십'을 확장해 국내 산업의 글로벌 탄소규제 대응력을 높인다는 방침이다.

노용석 중기부 제1차관은 "글로벌 공급망 탄소 규제가 강화하면서 공급망 전반의 감축 노력이 더욱 중요해지고 있다"며 "특히 부품산업 내 중소기업 비중이 높은 자동차 산업에서 공급망 차원의 선제적인 감축 노력이 이뤄지는 것을 높이 평가하고 적극적으로 지원해 나가겠다"고 말했다. 박동일 산업부 산업정책실장은 "공급망 감축은 기업 단독으론 어려운 과제"라며 "이번 협력이 2035 NDC를 넘어 산업 전반의 그린 전환(GX)을 가속할 것"이라고 강조했다.





현대차·기아는 이번 협약을 '정부·기업·공공기관이 함께 만든 공급망 저탄소 전환 모델'로 평가하면서 "지속가능경영과 산업 생태계 전환을 위한 마중물 역할을 하겠다"는 입장을 밝혔다.





