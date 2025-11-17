[클릭 e종목]"지니언스, 우호적인 사업 환경"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LS증권은 17일 지니언스에 대해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 감소했으나 사업 환경은 여전히 우호적인 상황이라고 분석했다.

3분기에 매출액 104억원, 영업이익 11억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 0.3% 늘었고 영업이익은 52.2% 감소했다.

정우성 LS증권 연구원은 "3분기에 공공 부문 매출액이 역성장한 것으로 추정한다"며 "올해 공공부문 보안 예산의 하반기 집중 현상이 3분기까지 영향을 준 것"이라고 설명했다.

이어 "지난 9월 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재에 따라 공공 보안 소프트웨어(SW) 시장 내에서 백업 솔루션 비중이 높아질 가능성이 있다"며 "올해 4분기 지니언스 공공부문 매출액에 추가적인 리스크로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

정 연구원은 "올해 공공부문 매출액 불확실성 확대에도 백신 제품 출시에 따라 공공부문 입찰 건수 및 건당 계약금액이 늘어날 수 있다"고 분석했다.

아울러 "범부처 정보보호 종합대책에서 명시된 정보보호 공시 의무 기업 상장사 전체로 확대, 공공부문 보안 평가 및 책임 강화 흐름이 확인되고 있다"며 "지니언스에 유리한 사업 환경이 마련되고 있다"고 강조했다.





그는 "영업이익 개선은 내년부터 점진적으로 발생할 것"이라며 "제로트러스트, 백신 개발 인력 채용 관련 비용에 대응하는 수익이 본격적으로 발생할 것"이라고 내다봤다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

