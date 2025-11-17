기후부, 하반기 육상풍력만 입찰 공고…해상풍력은 "협의 진행중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태백 가덕산 풍력단지 연합뉴스

기후에너지부가 육상풍력만을 대상으로 올해 하반기 풍력설비 입찰 고정가격 경쟁 입찰을 공고했다. 해상풍력은 "소관 부처와 협의를 진행하고 있다"고 밝혔다. 예상 사업지에서 국방부의 군작전성 검토 협의가 마무리되지 않은 것으로 파악된다.

기후부는 17일 한국에너지공단 신재생에너지센터에서 2025년 하반기 풍력 설비 고정가격계약 경쟁입찰을 공고한다고 밝혔다. 고정가격계약 경쟁 입찰은 풍력 등 재생에너지 사업자가 생산한 전기를 20년간 고정된 가격으로 구매하는 제도를 말한다.

이번 풍력 경쟁입찰 공고는 육상풍력을 대상으로 하며 공고물량은 230MW 내외이다. 기후부는 "해상풍력은 인허가와 관련한 불확실성을 해소하기 위해 참여가 예상되는 사업을 대상으로 인허가 소관 부처와 관련 협의를 진행 중이며, 협의가 완료되는 대로 해상풍력에 대한 입찰도 진행될 예정"이라고 밝혔다.

풍력 업계에 따르면 기후부는 입찰을 희망하는 예상 사업지에 대해 국방부와 군작전성 검토를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 입찰에서 선정되고도 국방부의 군작전성 검토에서 문제가 발생하는 경우를 방지하기 위해서다. 연내 군작전성 검토가 마무리되지 않으면 내년으로 해상풍력 입찰은 내년으로 미뤄질 가능성이 있다.

에너지공단은 17일부터 12월 29일까지 30일 기간(근무일 기준) 동안 입찰 참여서 접수를 받는다. 최종 발표는 2026년 2월경에 이뤄질 예정이다.

경쟁입찰 평가는 2단계로 구성되며 1차 평가는 산업 및 경제 효과 등 비가격 평가, 2차 평가는 입찰 가격에 대한 계량 평가가 진행된다.

상한가격은 국제시장 균등화발전비용(LCOE) 변동과 그간의 육상풍력 입찰가격, 상한가격의 하락 추세 등을 고려해 16만3846원/MWh로 결정됐다고 기후부는 설명했다.





자세한 입찰 사항은 한국에너지공단 신재생에너지센터 홈페이지에 게시된 공고문을 참고하면 된다.





