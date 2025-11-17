[클릭 e종목]"농심, 해외 모멘텀 확장 사이클 초입…목표가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목표주가 기존 대비 10% 상향 조정

신한투자증권은 17일 농심에 대해 해외 모멘텀 확장 사이클의 초입이라고 보고 목표주가를 기존 52만원에서 57만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

조상훈 신한투자증권 연구원은 "국내외 가격 인상과 판매량 회복으로 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 기존 대비 10% 올렸다"면서 "최근 2년간 해외 매출 성장 모멘텀이 둔화됐으나 하반기부터 회복돼 주가 반등이 기대된다. 향후 제품 및 채널 확장을 통한 해외 외형 성장이 중장기 밸류에이션 레벨을 결정할 것"이라고 설명했다.

농심은 올해 3분기 매출액 전년 동기 대비 2.4% 증가한 8712억원, 영업이익 44.6% 늘어난 544억원을 기록했다. 조 연구원은 "국내외 가격 인상으로 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 20% 상회하는 서프라이즈를 기록했다"면서 "별도 라면 매출 5.1% 증가했고 점유율은 55.7%로 전년 수준을 유지했으며 스낵이 9.4% 성장했다. 수출은 유럽 판매법인 설립에 따른 거래선 정비 영향으로 매출은 11% 감소했으나 가격 인상 효과 온기 반영 및 판관비 효율화로 영업이익은 146% 늘었다"고 분석했다.

해외는 '툼바' 입점 비용 지속으로 해외법인 합산 영업이익이 39% 감소하며 부진했다. 조 연구원은 "미국은 매출이 7% 줄었고 판촉 증가로 영업이익은 60% 감소했다"면서도 "4분기에는 가격 인상 효과와 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 콜라보 제품 확대, 툼바 주요 유통채널 입점 확대로 매출과 영업이익이 모두 성장 전환할 것"이라고 말했다.

해외 모멘텀 확장 사이클의 초입이라는 분석이다. 조 연구원은 "작년 10월부터 미국 월마트 내 메인 매대 입점 및 2공장 내 신규 증설 라인 추가 가동을 통해 브랜드 라인업 확장 과정에 있다"면서 "또한 올해 3월 유럽 판매법인 설립에 따른 신규 시장 확대가 전망된다"고 설명했다.





내년 1분기까지 케데헌 콜라보 제품을 판매할 예정이다. 조 연구원은 "매출 규모는 500억원 수준으로 연결 매출 대비 비중은 크지 않으나 높은 제품력 대비 부진했던 마케팅 역량을 제고시킬 수 있어 긍정적"이라고 평가했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

