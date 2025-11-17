대구지방보훈청, 광복 80년·순국선열의 날 기념 특별 시구 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독립유공자 후손 참여… 경기장서 다양한 홍보·참여 이벤트 진행

대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 15일 광복 80년과 제86회 순국선열의 날을 기념하기 위해 한국도로공사 스포츠단과 함께 여자배구 경기(한국도로공사 vs 현대건설) 중 특별 기념행사를 개최했다.

대구지방보훈청이 광복 80년·순국선열의 날 기념 특별 시구 행사를 갖고 있다. 대구지방보훈청 제공

이날 행사에는 건국훈장 대통령장을 받은 故 정환직 선생의 증손이자 건국훈장 독립장을 받은 故 정용기 선생의 손자인 정대영 광복회 경상북도지부장과 건국포장을 받은 故 변찬규 선생의 자녀인 변종수 광복회 김천·성주 연합지회장이 참석했다.

두 사람은 순국선열 등 독립유공자 후손을 대표해 시구 행사에 나서 뜻깊은 시간을 만들었다.

또 경기장을 찾은 관람객을 대상으로 독립운동 관련 퀴즈 이벤트를 진행하고 광복 80년과 제86회 순국선열의 날을 알리는 홍보부스를 운영하는 등 다양한 참여 프로그램도 마련했다.





김종술 대구지방보훈청장은 "순국선열과 독립유공자의 희생과 공헌을 잊지 말아야 한다"며 "스포츠 등 일상 속 문화와 함께 광복 80년의 의미가 청소년과 지역민에게 널리 전해질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





