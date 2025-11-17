AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.





경남 진주시 글로벌시장 개척단은 인도네시아 방문에 이어 호주 캔버라를 방문해 문화·외교·우주항공 등 다양한 분야에서 협력 확대를 위한 공식 일정을 진행했다고 17일 밝혔다.

먼저 조규일 시장은 호주 국립박물관(National Museum of Australia)를 방문해 '마이클 쿡' 박물관 진흥 및 관람객 참여 담당 부국장과 '크레이그 미들턴' 디지털 혁신 및 전략 수석 큐레이터와 면담을 가졌다. 이번 면담에서 '한류(HALLYU)' 관련 전시에 진주 실크 등(燈)을 접목하는 것에 대해 협의했다.

조규일 시장은 "진주시의 대표 문화·관광 콘텐츠인 진주 실크 등이 호주 국립박물관의 한류 관련 전시 분위기와 구성을 더욱 다채롭게 만드는 데 크게 기여할 수 있을 것"이라며, "호주 국민들에게 한국 전통 공예의 아름다움과 진주시의 도시 브랜드를 함께 알릴 기회가 되길 기대한다"고 말했다.

진주시-호주 캔버라市 문화·외교·우주항공 협력 확대 - 호우 우주청 방문 사진.

AD

마이클 쿡 부국장은 "한국과 호주 문화가 조화를 이루는 과정에서 아름다운 진주 실크 등이 의미 있는 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 진주시와 다양한 방식의 협업 가능성을 열어두고 긍정적으로 검토하겠다"고 말했다.

두 번째로, 글로벌시장 개척단은 주량 주한국대사관을 방문해 김지민 대사 대리와 면담을 진행하였다. 이 자리에서 진주의 K-기업가정신을 소개하고, 호주 국립박물관과의 협업 논의 내용을 공유했으며, 향후 예정된 시드니·멜버른 수출상담회에 참여하는 진주시 기업들의 호주 시장 진출을 적극적으로 지원해 달라고 요청했다.

또한 진주시는 문화·경제·산업 등 다양한 분야에서 호주와 진주시 간 상호 교류가 더욱 확대될 수 있도록 협력 기반을 넓혀가고자 하는 의지를 전달했으며, 대사관 측에서도 양 지역 간 협력 강화 필요성에 공감하며 지원 의사를 밝혔다.

진주시장은 이어 호주 우주청(Australian Space Agency) '크리스 휴잇' 부국장을 만나 우주항공 분야 협력 방향을 논의했다. 부국장은 '진주샛(Sat)-1B' 발사 성공의 의미와 중요성에 공감하며, 현재 준비 중인 '진주샛(Sat)-2'의 활용 방향에 대해 진주시와 의견을 나눴다.

진주샛-2는 레이더를 이용해 주야간 및 기상 조건의 제약 없이 24시간 지상을 관측하는 '합성개구레이더(SAR)' 위성으로, 해양 및 내수면 관측을 통해 정보를 수집해 해양생태 환경 등을 연구하게 된다. 향후 진주샛-2로 수집될 정보의 진주-호주 간 공동 활용 가능성을 두고 상호협력 의지도 확인했다.

또한 진주시는 발사체 재진입 시 안전한 착륙 지점 제공과 관련한 협력을 요청했으며, 부국장은 해당 분야가 호주 민간 기업의 영역임을 설명하며, 호주 우주청에서 지원해 협업할 수 있도록 했다.





AD

한편, 진주시 글로벌시장 개척단은 호주에서 캔버라 방문을 시작으로, 시드니·멜버른 등 호주 주요 도시에서 현지 기관·기업과의 문화·경제 협력을 확대해 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>