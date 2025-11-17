원주시, 성공사례로 보는 소상공인 경제포럼 특별강연 20일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개그맨 오종철 초청...소상공인의 생존 전략과 성공 노하우 공유

원주시와 강원특별자치도는 오는 20일 오후 2시 원주 빌라드 아모르에서 '성공사례로 보는 소상공인 경제포럼 특별강연'을 개최한다.

'성공사례로 보는 소상공인 경제포럼 특별강연' 포스터. 원주시 제공

이번 특별강연은 원주시소상공인연합회가 주최하는 '2025 소상공인의 날, 원주시 소상공인대회'와 함께 특별 프로그램으로 마련됐다. 지역 소상공인들이 교류하며 실질적인 경영 전략을 얻을 수 있는 자리가 될 전망이다.

이날 강연은 '세상이 달라지고 있다'를 주제로 진행되며, 개그맨 오종철이 자신의 사업 성공 사례를 바탕으로 급변하는 환경 속 소상공인의 생존 전략과 성장 방향을 제시할 예정이다.

SBS 공채 5기 개그맨 출신인 오종철 강사는 소통 전문가이자 사업가로 변신해 현재 스타 강사로 활약하고 있다. 그는 '소통형 인간', '스토리텔링 방법' 등 다양한 주제로 연간 100회 이상 활발한 강연 활동을 펼치고 있다.





원강수 원주시장은 "이번 강연이 소상공인의 날을 맞아 진행되는 만큼, 지역 소상공인들의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

