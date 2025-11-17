'경기 컬처패스' 가입자 10만명 돌파…12월3일까지 경품행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도의 도민 대상 문화 소비쿠폰 지원사업인 '경기 컬처패스'가 가입자 10만명을 돌파했다.

경기도는 지난 9월15일 서비스를 시작한 경기 컬처패스가 두 달 만에 가입자 10만명을 넘어섰다며 이를 기념해 가입 인증, 사용 후기, 설문 조사 등에 참여한 사람들을 대상으로 경품 이벤트를 이달 18일부터 다음 달 3일까지 진행한다고 17일 밝혔다.

경기 컬처패스는 도민이 도내에서 영화, 공연, 전시, 스포츠, 숙박, 액티비티 등 다양한 문화생활을 즐길 때 1인당 연간 최대 2만5000원까지 할인 혜택을 제공하는 경기도형 문화 소비쿠폰 지원 사업이다.

경기도는 도민의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 문화·관광산업에 활력을 불어넣기 위해 컬처패스 앱을 통해 문화 소비쿠폰을 순차적으로 발급하고 있다.

쿠폰은 '컬처패스' 앱을 내려받아 회원가입 후 경기도민 인증만 거치면 간편하게 신청할 수 있다. 받은 쿠폰은 컬처패스 앱 내 제휴처 이동 페이지를 통해 CGV(영화), 티켓링크(공연·전시·스포츠), 여기어때(숙박·액티비티) 등 주요 플랫폼에 쿠폰을 등록해 사용할 수 있다. 영화·공연·전시·스포츠·액티비티는 5000원, 숙박은 1만원의 할인 혜택이 있다.

경기도는 가입자 10만명 돌파를 기념해 3개 이벤트를 통해 900여명에게 경품을 제공한다.





박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "경기 컬처패스가 짧은 기간에 가입자 10만 명을 돌파한 것은 도민 여러분이 경기도 곳곳에서 문화생활을 더 자주 향유하고자 하는 높은 관심과 수요를 보여주는 것"이라며 "경기 컬처패스가 도민의 일상 속 든든한 문화생활 파트너로 자리 잡을 수 있도록 서비스와 혜택을 지속적으로 보완·확대하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

