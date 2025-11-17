화성·시흥·양평 '깨끗한 경기 만들기' 최우수 지자체 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 화성시·시흥시·양평군 등 3개 시군이 올해 '깨끗한 경기 만들기 시군 평가' 최우수 지자체로 선정됐다.

경기도는 2019년부터 도내 31개 시군을 대상으로 생활폐기물 감축을 위한 시군별 우수사례 정성 부문에 대한 발표회 평가와 함께 수도권매립지 직매립 감량실적 등 11개 지표에 대한 평가를 거쳐 최우수 지자체를 선정, 시상하고 있다.

경기도는 최우수 시군 3곳에 각 4000만원, 우수 시군에 각 3000만원, 장려 시군에 각 2000만원의 사업비를 준다. 교부된 사업비는 생활폐기물 발생량 감축, 재활용률 제고, 생활폐기물 배출에 대한 도민 인식 제고 등 자원순환 분야 사업비에 사용할 수 있다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "올해 평가 결과를 토대로 순환 경제 사회 조성을 위한 우수정책을 지속적으로 발굴할 계획이며, 시군의 생활폐기물 감축을 위하여 경기도와 시군이 함께 노력하겠다"고 말했다.





한편 우수사례 발표회는 지난달 15일 경기상상캠퍼스에서 개최됐다.





