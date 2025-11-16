본문 바로가기
신작 시연·몰입형 체험 '지스타 2025' 나흘간 20만명 발길

노경조기자

입력2025.11.16 20:26

엔씨소프트·넷마블·크래프톤 등 신작 공개
해외 개발사 참여 확대…지콘도 관객 가득

국내 최대 게임 전시회 '지스타'가 나흘간의 여정을 마무리했다.


신작 시연·몰입형 체험 '지스타 2025' 나흘간 20만명 발길 14일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 제1전시장 넷마블 게임 시연존 모습. 대기줄이 길게 늘어서 있다. 노경조 기자
16일 지스타 조직위원회에 따르면 지난 13일부터 주말까지 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025'에는 20만2000여명의 관람객이 방문했다.


이번 지스타는 제1·2전시장 총 3269부스 규모로 꾸며졌다. 먼저 일반 관람객을 대상으로 하는 제1전시장에서는 메인 스폰서로 참가한 엔씨소프트가 신작 '아이온2'와 '신더시티'의 시연 기회를 제공했다. 출시가 며칠 남지 않은 '아이온2'는 대기시간이 4시간까지 길어지기도 했다.


돔형 파노라마 상영관에서 신작들의 트레일러를 선보였다. 시연작들을 비롯해 내년 출시 예정인 '리밋 제로 브레이커스', '타임 테이커즈'와 현장에서 처음 공개한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '호라이즌 스틸 프론티어스' 등이다.


넷마블도 '프로젝트 이블베인', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '일곱 개의 대최: 오리진' 등 다양한 신작들의 시연에 공을 들였다. 특히 시연 PC 화면을 벽이 아닌 통로 방향으로 배치해 관람객들에게 더 많이 노출되도록 했다. 야외에서는 미공개 신작 '솔: 인챈트' 부스를 운영했다.


'게이트 오브 게이츠'와 '테르비스' 두 작품을 출품한 웹젠은 자사 지식재산권(IP) '웹젠 프렌즈'를 활용한 테마파크형 이벤트존으로 눈길을 끌었다. 크래프톤은 '팰월드 모바일'을 테마로 한 전시 공간을 조성해 게임 속 세계관을 구현했다. 그라비티는 '라그나로크' IP를 기반으로 무려 18종의 타이틀을 공개했다.


배틀스테이트 게임즈는 '이스케이프 프롬 타르코프'의 분위기를 살린 밀리터리 콘셉트로 관람객들의 이목을 집중시켰다. 구글코리아는 신작 '쿠키런: 오븐스매시' PC버전 시연존을 중심으로, '케리아' 류민석 등과 함께하는 현장 이벤트를 펼쳤다.


이 밖에 플레이샵(오진상사)은 '그란투리스모 7', '스플릿 픽션' 등 인기 플레이스테이션 타이틀을 전시했고, 위메이드커넥트는 '노아', 뉴버스는 '블리치: 소울 레조넌스'를 선보였다. 네오위즈는 '산나비: 귀신 씌인 날' 단독 부스로 관람객들과 만났다.


신작 시연·몰입형 체험 '지스타 2025' 나흘간 20만명 발길 14일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 제2전시장 블리자드 '오버워치2' 부스 모습. 노경조 기자


해외 개발사들은 제2전시장에 대거 자리했다. 반다이남코 엔터테인먼트는 '에이스 컴뱃' 시리즈 30주년을 기념한 특별 공간을 마련했고, 블리자드 엔터테인먼트는 '오버워치 2' 테마의 시연존을 구성했다. 세가·아틀러스는 '페르소나' 시리즈와 '메타포 리판타지오'의 아트워크 전시 이벤트를 진행했다. 워호스 스튜디오는 '킹덤 컴: 딜리버런스 2'의 마지막 DLC 출시와 함께 지스타를 찾았다.


'내러티브'를 주제로 한 게임 콘퍼런스 '지콘 2025'도 대부분의 세션에서 빈자리를 찾기 어려울 만큼 인기가 많았다. 게임 스토리텔링의 현재와 미래를 조망하는 글로벌 창작자들의 통찰을 한데 모은 결과, 지난해보다 두 배 이상 공간이 넓어졌음에도 뜨거운 열기가 이어졌다고 조직위는 전했다.


또 13일부터 15일까지 사흘간 운영된 기업관에는 유료 바이어 2190명이 방문한 것으로 집계됐다. 대폭 확대된 네트워킹 라운지를 소형 부스가 감싸는 형태로 배치해 전시 참가 규모와 상관없이 누구나 비즈니스 상담 기회를 모색할 수 있도록 했다.


조영기 지스타 조직위원장은 "참가사와 유관 기관, 그리고 지스타를 찾아주신 분들의 적극적인 참여와 성원이 있었기에 이번 행사를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 새로운 체험 방식과 전시 형태를 지속해서 모색하고, 한 단계씩 꾸준히 발전하는 지스타를 만들어가겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

