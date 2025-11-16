일본인 대만 유사시 집단 자위권 행사에 찬성 49%·반대 44%

다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 집단 자위권을 행사할 수도 있다고 발언한 가운데 일본 국민들 사이에서 이에 대한 의견이 팽팽히 갈린다는 여론조사 결과가 나왔다.
교도통신은 15~16알 유권자 1046명을 대상으로 실시한 전화 여론조사에서 대만 유사시 집단 자위권 행사와 관련해 48.8%는 찬성하고, 44.2%는 반대하는 것으로 나타났다고 전했다.
다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 했다.
다카이치 총리가 추진하는 방위비(방위 예산) 증액에 대해서는 응답자 60.4%가 찬성하고 34.7%가 반대했다.
다카이치 총리의 내각 지지율은 69.9%로 지난달 대비 5.5%포인트 상승했다. 내각을 지지하지 않는다는 견해는 16.5%였다.
한편, 제1야당인 입헌민주당은 이날도 다카이치 총리의 대만 관련 발언이 적절하지 않았다고 비판했다. 교도통신에 따르면 입헌민주당 노다 요시히코 대표는 나가사키현에서 열린 회의에서 "(다카이치 총리의) 말이 지나쳐 일본과 중국 간 관계가 매우 엄중한 국면이 됐다"며 "상당히 경솔했다"고 지적했다.
