광주공항 국제선 두고 공방…시민단체, 박수기 의원 비판 반박

무안공항 사고 이후 불편 누적 강조

군 공항 이전과 별개 사안이라 반박

박수기 광주시의원이 광주공항 국제선 임시 취항 재추진을 "보여주기 행정"이라고 비판한 데 대해 시민단체가 즉각 반박하고 나섰다. 지역 공항 중단 장기화로 불편이 지속되는 상황에서 정치적 공방으로 본질이 흐려지고 있다는 주장이다.

광주공항 전경.

'광주공항 국제선 부활 시민회의'는 16일 공개 질의서를 내고 "박수기 의원의 발언은 시민 불편과 지역 관광업계의 심각한 피해를 외면한 정치적 발언"이라며 "국제선 임시 취항 재추진을 보여주기 행정으로 규정한 것은 부당하다"고 밝혔다.

단체는 "무안공항 사고 이후 수개월간 국제선 이용이 끊긴 상황에서 광주시의 재건의는 불가피한 조치였다"며 "박 의원이 광산구청장 출마 여론조사에서 부진한 지지율을 만회하려는 정치적 발언 아니냐"고 반박했다.

이어 "국토부가 불허했다고 해서 지방정부가 재시도조차 하지 말라는 주장은 책무를 부정하는 것"이라며 "광주·전남 간 신뢰 훼손 주장도 과도한 해석"이라고 했다. 임시 취항은 군 공항 이전 논의와 별개 사안이며, 오히려 지역 공동 이익에 부합한다는 설명이다.

박 의원이 제시한 교통비 지원 대안에 대해선 "광주·전남의 해외여행 수요가 연 100만명 이상인 점을 감안하면 예산상 실현 불가능한 구상"이라며 "국제선 임시 취항이 가장 즉각적이고 실질적인 대안"이라고 강조했다.





앞서 박 의원은 시의회 행정사무감사에서 "국토부가 이미 불허한 사안을 근본적 변화 없이 반복 제기하는 것은 행정의 신뢰를 스스로 훼손하는 행위"라고 비판한 바 있다.





