삼성, 5년간 450조 국내 투자…평택 5공장 공사 착수

대규모 AIDC 등 지역 투자 전방위 확대

삼성그룹이 향후 5년간 연구개발(R&D)을 비롯해 총 450조원 규모를 국내에 투자한다. 특히 반도체 생산의 핵심 거점으로 꼽히는 평택캠퍼스에서 신규 라인을 건설하기로 하면서, 인공지능(AI) 확산에 따라 증가할 것으로 예상되는 메모리 수요에 대응할 것으로 예상된다.

삼성은 향후 5년간 총 450조원을 투입하는 공격적인 투자에 나서기로 했다고 16일 밝혔다. 먼저 삼성전자는 최근 임시 경영위원회를 열고 평택캠퍼스의 2단지 5라인(5공장)의 골조 공사를 추진하기로 결정했다. 평택사업장 2단지에 새롭게 조성되는 5라인은 2028년부터 본격 가동될 예정이다. 이를 통해 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

삼성전자 평택캠퍼스. 김현민 기자

지역 균형 발전을 위한 비수도권 지역 투자도 전방위적으로 확대한다. 삼성SDS는 전남 지역에 대규모 AI 데이터센터를 건립한다. 삼성SDS는 국가 AI컴퓨팅센터를 건립할 SPC(특수목적회사) 컨소시엄의 주사업자다. AI 데이터센터는 2028년까지 1만5000장 규모의 GPU를 확보하고 학계·스타트업·중소기업 등에 이를 공급할 예정이다. 아울러 삼성전자는 11월 초 인수 완료한 독일 플랙트그룹(이하 플랙트)의 한국 생산라인 건립을 통해 AI 데이터센터 시장을 집중 공략한다.

이 밖에도 삼성SDI는 이른바 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 등 차세대 배터리의 국내 생산 거점을 구축하는 방안을 추진 중이다. 유력한 후보지로 울산 사업장을 검토하고 있다.

삼성디스플레이는 충남 아산사업장에 구축 중인 8.6세대 IT용 유기발광다이오드(OLED) 생산 시설에서 내년부터 본격적으로 제품을 양산 예정이다. 또 삼성전기는 2022년부터 고부가 반도체 패키지 기판의 거점 생산 기지로 삼은 부산에 생산 능력 강화를 위한 투자를 진행하고 있다.





삼성은 공채 외 다양한 사회공헌사업(CSR)을 통해 청년 일자리 창출에 기여한다는 방침이다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

