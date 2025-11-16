브라질, 유엔 기후총회서 "아마존 학살 멈추라" 수만명 시위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제30차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP30)가 개최 중인 브라질에서 적극적인 기후 위기 대응을 촉구하는 대규모 시위가 열렸다.

15일(현지시간) 브라질 벨렝에서 아마존 열대우림 원주민들과 환경운동가 등 약 5만명이 각국 정부와 기업에 환경 파괴를 부른 책임을 촉구하는 시위를 벌이고 있다. 로이터연합뉴스

AD

AFP통신 등 주요매체에 따르면 15일(현지시간) 브라질 벨렝에서 아마존 열대우림 원주민들과 환경운동가 등 약 5만명이 각국 정부와 기업에 환경 파괴를 부른 책임을 촉구했다.

이들은 구호를 외치며 노래를 부르고 커다란 지구본을 굴리며 시가 행진을 벌였다. 시위자 일부는 검은 옷을 입고 '화석', '석유', '천연가스'라고 쓰인 관을 옮기며 화석연료의 '장례식'을 치르는 장면을 연출했다.

이날 시위는 지난 2021년 영국 글래스고에서 열린 COP26을 계기로 한 시위 이후 4년 만의 대규모 집회인 것으로 알려졌다. COP27, 28, 29 개최국인 이집트, 아랍에미리트(UAE), 아제르바이잔은 집회·시위가 상대적으로 자유롭지 않은 국가여서 대규모 시위를 조직하는 데에 한계가 있었다.

시위대는 벨렝 시내에서 4.5km를 행진한 뒤 평화적으로 해산했다.

지난 10일 개막한 COP30은 170여개국 대표단이 참석한 가운데 오는 21일까지 진행된다. 이번 총회에서는 기후 재원 조성을 위한 구체적 논의와 함께 열대우림보전기금(TFFF)조성, 2035년까지의 국가 온실가스 감축 목표(2035 NDC) 등을 의제로 다룬다.





AD

다만 각국의 이해관계 속에 관련 논의는 좀처럼 진전되지 못하는 것으로 전해졌다. 안드레 코헤아 두라구 COP30 의장은 개막 뒤 일주일간의 협상에서 돌파구를 마련하지 못했다고 인정하며 각국 외교관에게 시간 끌기식 지연술로 시간을 허비하지 말라고 지적했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>