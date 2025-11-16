한동훈 "약 먹어야 할 백해룡에 칼 쥐어준 건 李대통령" 책임론 주장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백해룡 내부 폭로에…한동훈 "대통령 책임져야"

검찰 "개인 발표일 뿐…공식 입장 아냐" 진화

한동훈 전 국민의힘 대표가 '세관 마약 연루 의혹'을 수사 중인 백해룡 경정을 둘러싼 논란과 관련해 이재명 대통령에게 책임을 묻고 나섰다.

한 전 대표는 16일 자신의 SNS에 글을 올려 "약 먹어야 할 사람에게 칼을 쥐여준 건 이재명 대통령"이라며 "백해룡 쇼의 결과가 나오면 캐스팅 겸 감독인 이 대통령이 책임져야 한다"고 지적했다. 최근 백 경정이 합동수사단 내부를 향해 "수사 왜곡이 있다"고 주장하며 독자적으로 보도자료를 배포한 것을 두고 나온 발언이다.

백 경정은 지난 14일 A4 용지 12쪽 분량의 자료를 언론에 보내 합수단이 말레이시아인 마약 운반책들을 불러 기존 진술을 뒤집도록 압박하고 있다고 주장했다. 그는 자신이 배제됐던 '마약 수사 외압 의혹'까지 다시 들여다보겠다고 예고했다. 임은정 서울동부지검장은 백 경정이 관련 사건을 공수처에 고발한 당사자인 만큼 동일 사안에 수사자로 참여하는 것은 이해충돌이라며 배제해 온 바 있다.

백 경정은 2023년 영등포경찰서에서 필로폰 밀수 사건을 수사하며 인천세관 직원이 개입했다는 정황을 확보했다고 주장해 왔다. 이후 대통령실과 사정기관이 수사를 막으려 했다는 외압 의혹까지 제기했다. 그러나 동부지검은 "백 경정이 낸 자료는 검찰과 협의된 내용이 아니다"라며 선을 그었다. 합수단 수사 방향 역시 변한 게 없다는 입장을 유지했다.

이번 보도자료는 합수단에서 사실상 팀장 역할을 하는 백 경정이 조직이 아닌 개인 자격으로 배포했다는 점에서 내부 혼선을 드러낸 것 아니냐는 지적도 나온다.

백 경정은 지난 10월 이재명 대통령 지시에 따라 합수단에 파견됐고, 동부지검은 그에게 상당한 재량권을 부여했다. 한 전 대표는 당시에도 "망상에 빠진 사람에게 칼을 주면서 묻지마 칼부림을 부추기는 것"이라며 임은정 지검장을 강하게 비판한 바 있다.





한편 백 경정은 최근 합수단 파견 기간이 내년 1월까지 연장됐다고 밝히며, 수사팀 규모를 최소 15명으로 늘려달라고 요청한 상태다. 다만 검찰은 해당 요구와 보도자료 내용에 대해 "검찰 입장은 변함없다"며 말을 아꼈다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

