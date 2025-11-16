주광덕 시장 "보육 교직원은 행복 책임지는 주인공…지원 지속할 것""

"정약용의 후예, 보육愛 빠지다" 열기
남양주시, 제2회 보육 페스티벌 성료
보육의 중심 교직원 900여명과 소통
경기 남양주시(시장 주광덕)은 지난 14일 남양주체육문화센터에서 '제2회 남양주시 보육 페스티벌-정약용의 후예, 보육愛 빠지다'를 성황리에 개최했다.
남양주시어린이집연합회(회장 박선희) 주관으로 열린 이번 행사는 주광덕 시장을 비롯해 지역 국회의원, 도의원, 시의원 등 주요 내빈과 보육 교직원 900여 명이 참석한 가운데 진행됐다.
행사는 기념식과 보육 교직원 힐링콘서트, 장기자랑으로 다채롭게 구성됐다. 기념식에서는 한 해 동안 보육 현장을 빛낸 교직원들에게 표창이 수여되고, 사전행사로 진행된 '존중이 가득한 행복한 하루' 숏폼 영상 제작 공모전의 수상작이 상영돼 따뜻한 감동을 전했다.
이어진 교직원들의 장기자랑 무대에서는 노래와 연주 등 다양한 재능이 펼쳐졌으며, 힐링콘서트에서는 시 홍보대사 가오가이가 열정적인 무대를 선보였다. 서로의 끼와 열정을 나누며 소통하는 현장은 웃음과 열기로 가득했고, 보육 교직원들에게 뜻깊은 힐링의 시간을 선사했다.
한 보육교사는 "직접 무대에 서서 동료들과 함께 즐기며 보육 현장에서 받은 피로를 잠시 내려놓고 다시 웃을 수 있는 힐링의 시간이었다"고 말했다.
주광덕 시장은 축사를 통해 "보육 교직원 여러분은 아이들의 행복을 책임지는 주인공이자 남양주 보육의 중심"이라며 "오늘 이 자리가 서로를 응원하고 위로하는 따뜻한 축제가 되길 바라며, 시에서도 즐겁고 행복한 보육이 실현될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
