화천 KSPO, WK리그 챔피언 등극…女 실업팀 첫 '트레블' 대기록

화천 KSPO, 창단 첫 우승

최유정 '2골 1도움' 맹활약

WK리그 챔피언 등극 쾌거

정규·선수권·전국체전 '싹쓸이'

여자프로축구 화천 KSPO가 창단 이후 처음으로 WK리그 챔피언 트로피를 차지했다.

여자프로축구 화천 KSPO가 창단 이후 처음으로 WK리그 챔피언 트로피 우승을 한 후 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 화천군 제공

화천 KSPO는 지난 15일 화천생활체육공원 주경기장에서 열린 서울시청과 2025 WK리그 챔피언 결정전 2차전에서 최유정의 2골 1도움 '원맨쇼'를 앞세워 4대 3 승리를 거뒀다.

지난 8일 1차전에서 3대2로 이겼던 KSPO는 2차전에서 4대3으로 이기면서 1, 2차전 합계 7대5로 서울시청을 물리치고 왕좌를 차지했다.

지난해 챔피언 결정전에서 수원FC 위민에 밀려 준우승을 차지했던 화천KSPO는 서울시청을 누르며 아쉬움을 씻어내고 2011년 창단 이후 첫 챔피언 등극의 기쁨을 맛봤다.

특히 올해 제24회 전국여자축구선수권대회와 제104회 전국체육대회를 연달아 제패한 화천 KSPO는 WK리그 정규리그 1위에 이어 챔피언 결정전까지 '통합 우승'에 성공하며 여자축구 실업팀 최초로 트레블(3관왕)의 역사를 썼다.

여자프로축구 화천 KSPO가 창단 이후 처음으로 WK리그 챔피언 트로피를 차지했다. 화천군 제공

KSPO는 챔피언 결정전 우승으로 2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 출전권도 차지했다.





챔피언 결정전 2차전이 열린 15일에는 쌀쌀한 날씨임에도 화천지역 주민들이 경기장을 찾아 홈팀의 우승을 기원하며 뜨거운 응원전을 펼쳤다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

