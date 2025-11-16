李대통령, 오늘 이재용·정의선 등 재계총수 만나…한미 협상 후속논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령은 16일 한미 관세·안보 분야 협상 결과물인 '조인트 팩트시트(공동 설명자료)'를 두고 재계 총수들과 만나 논의한다.

이 대통령은 이날 오후 2시 서울 용산 대통령실에서 한미 관세 협상 후속 관련 민관 합동회의를 연다.

회의에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 7명이 참석한다.

이 대통령은 이 자리에서 한미 관세 협상의 세부 내용 및 향후 절차 등을 설명하고 이에 대한 기업인들의 의견을 구할 예정이다.

이번 팩트시트에 자동차·반도체·의약품·방위산업 등 참석 기업들의 주력 사업 분야가 대부분 포함돼있는 만큼 이번 합의가 분야별 시장에 미칠 영향에 대한 대화가 오갈 것으로 예상된다.

한편 이 대통령은 이번 한미 협상 과정에서 기업들이 정부에 힘을 보태준 것에 대한 감사와 동시에 앞으로도 민관이 '원팀'으로 무역환경 변화에 대처해 가자고 강조할 것으로 보인다.

이 대통령이 공식화한 규제·금융·공공·연금·교육·노동 6대 분야 구조개혁 과제, 국내 투자와 고용 창출 문제 등도 회동 테이블에 오를 가능성이 있다.





이밖에도 이 대통령이 이튿날 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 순방길에 오르는 만큼 방문 국가와의 경제협력 방안 등에 대한 조율이 이뤄질 수도 있다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

