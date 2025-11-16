"미래함정기술 혁신" … 창원서, 첨단함정연구센터 '동해관' 준공식 열려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단 해양무인·유무인 복합 연구 인프라 구축

K-해양방산 생태계 조성 위한 기반 마련



경남 창원특례시는 진해첨단산업연구단지에서 국방과학연구소(ADD)의 첨단함정연구센터 '동해관(무인/전투체계 연구동)' 준공식을 열었다.

첨단함정연구센터 동해관 준공식. 사진제공 국방과학연구소

지난 14일 열린 행사에는 장금용 창원특례시장 권한대행, 이건완 국방과학연구소장, 김경률 해군사관학교장, 강정호 해군교육사령관, 창원특례시의회 의원 등 100여명이 참석해 미래 첨단함정 연구개발의 핵심 거점 역할을 수행할 첨단함정연구센터 '동해관'의 새출발을 축하했다.

첨단함정연구센터는 지난 2019년 창원특례시와 국방과학연구소가 국가 방위산업 육성과 지역 해양방산 인프라 기반 구축을 위한 업무협약을 체결해 창원특례시가 부지 2만3273㎡를 제공하고, 국방과학연구소에서 국비 약 1100억원을 들여 2020년부터 센터 구축을 추진하고 있다.

이 중 동해관은 첨단함정연구센터 중 최첨단 해양무기체계 및 핵심기술 개발을 목표로 설립하는 연구 거점으로 창원시 진해구 여좌동에 총사업비 약 310억원이 투입돼 연면적 7450㎡ 지하 1층/지상 4층 규모로 건립됐다.

이번 동해관 준공으로 미래 해양 무인 수상정·잠수정과 첨단 해양 무인/유무인 복합 연구를 위한 실험·개발이 가능해져 국내 해양 방산 기술력 향상과 경쟁력을 강화할 수 있는 기반이 마련되었으며, 방위산업 혁신기반 구축 및 국방과학 기술 분야 R&D 역량을 더욱 강화할 수 있게 됐다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "미래 해양 무인·유무인 복합 전투체계 연구의 중요한 역할을 할 동해관의 준공으로 K-해양 방산 생태계 조성을 위한 기반이 마련됐다"며 "이를 바탕으로 지역의 대학·기업들과 협력하여 젊은 우수 인재들을 유치하고, 전문 인력 양성을 통한 일자리 창출과 지역 경제 활성화에도 기여해 주길 바란다"고 말했다.





