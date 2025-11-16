전남도, 벼 재배면적 줄이고 쌀값 올렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년보다 5천295㏊ 감소

전국 시·도 중 최대 면적

타작물 전환 적극유도 등 성과

정부 공모사업 등서 가점 기대

전라남도는 올해 지역 전국 시·도 중 최대 면적을 감축시키는 대신 산지 쌀값 상승을 유도했다. 전남도 제공

전라남도는 올해 지역 벼 재배면적이 14만 2,443㏊로 전년(14만 7,738㏊)보다 5,295㏊가 줄어 전국 시·도 중 최대 면적을 감축, 산지 쌀값 상승을 견인했다고 16일 밝혔다.

국가데이터처가 발표한 2025년 벼 재배면적 조사 결과에 따르면 벼 재배면적 감축 규모는 시·도별로 ▲전남 5,295㏊ ▲충남 4,515㏊ ▲전북 3,629㏊ ▲경북 2,723㏊ ▲경남 2,254㏊ 순으로, 전남이 전국 1위를 차지했다.

전국적으로는 약 2.9%로 2만 199㏊가 줄었다. 전남 지역은 8개 시·도 중 최대 감소 폭인 3.6%를 기록해 전국 최대 감소 폭과 감소 면적을 기록했다. 이는 올해 벼 적정생산을 통한 쌀값 상승의 주요 배경으로 풀이된다. 전남도의 벼 재배면적 감축 노력 성과다.

정부는 올해 쌀값 안정을 위해 전국 벼 재배면적을 8만㏊감축하는 '벼 재배면적 조정제'를 대대적으로 시행했다.

이에 전남도는 논에 벼 대신 논콩, 가루쌀, 조사료 등 대체 작물을 집중 육성해 농업인의 소득과 농경지 면적은 유지하면서 벼 재배면적을 감축하는 정책을 추진했다.

특히 전남도는 논 타작물 전환 농가의 안정적 영농을 위해 ▲논 타작물 임대농기계 구입지원(67대 17억 원) ▲논 타작물 재배지원(1,500㏊ 30억 원) ▲조사료 재배단지 (200㏊ 2억 원) ▲논콩 전문단지 조성 (8개소 21억 원) 등 다양한 정책을 추진했다.

그 결과 지난 5일 현재 산지 쌀값은 80kg 기준 전년(18만 2,700원)보다 4만 5,116원이 높은 22만 7,816원을 기록했다.

신정옥 (사)한국쌀전업농 전남도연합회 회장은 "정부와 전남도의 노력으로 모처럼 쌀값이 상승해 농업인의 기대감이 크다"며 "농민에게 수확기 쌀값은 1년 농사의 보상인 만큼 올 한 해 쌀값 가격 결정이 잘 됐으면 한다"고 말했다.

유덕규 전남도 식량원예과장은 "쌀값 상승의 일등공신은 평생 벼농사를 지어오다 논콩·조사료 등으로 전환해준 농업인이다"며 "벼 재배농가와 논 타작물 재배농가가 모두 '윈-윈'하도록 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.





전국에서 가장 많은 벼 재배면적을 감축한 전남도는 2026년 정부 공공비축미 인센티브 물량, RPC 벼 매입자금, 고품질쌀 유통활성화 공모사업 등에서 가점 혜택을 받을 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

