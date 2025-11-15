[내일날씨]15도 안팎 큰 일교차에 약한 비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일요일인 16일은 15도 안팎의 큰 일교차에 대체로 맑겠으나 늦은 오후부터 중부지방을 중심으로 약한 비가 예보됐다.

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 2025.10.27 조용준 기자

AD

예상 강수량은 수도권과 강원도 5㎜ 미만, 충청권과 전북 1㎜ 안팎이다. 해발고도 1000ｍ 이상 강원도 산지에는 비 대신 눈이 내리는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 0~10도, 낮 최고기온은 15~21도로 예보됐다.

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 다만 서울과 인천, 경기 남부는 국외 미세먼지 유입으로 밤에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.

강원 동해안을 중심으로 건조특보가 발효돼 대기가 매우 건조하겠고, 바람도 강하게 불겠으니 화재 예방에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.





AD

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~3.5m, 서해 0.5~3.0m, 남해 0.5~1.5m로 예상된다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>