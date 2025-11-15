평창군보건의료원, '류마티스 클리닉' 운영…평창·영월·정선 주민 전문 진료 접근성 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평창군보건의료원, '류마티스 클리닉' 11월부터 본격 운영 중

평창·영월·정선 주민 대상 전문 진료…지역 의료격차 해소 기대

강원도 평창군보건의료원은 11월부터 매주 수요일 오후 1시부터 6시까지 '류마티스 클리닉'을 운영하고 있다. 이번 클리닉은 평창·영월·정선 지역에 부족했던 류마티스(류머티즘성) 내과 전문 진료 수요를 맞추기 위해 마련된 것으로, 주민들의 전문 진료 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

평창군보건의료원은 11월부터 매주 수요일 오후 1시부터 6시까지 '류마티스 클리닉'을 운영하고 있다. 평창군 제공

류마티스 내과 전문의가 상시 참여하는 이번 클리닉은 지역 최초의 전문 진료 체계로, 환자별 맞춤형 진단과 약물치료, 혈액·염증 수치 검사, 복약 및 운동요법 지도, 필요시 물리치료와 다학제 연계 등 환자 맞춤형 통합 진료 서비스를 제공한다.

진료 대상은 관절염, 강직 척추염, 루푸스 등 류머티즘성 질환 보유자와 의심 증상자로, 평창·영월·정선 군민이면 누구나 이용할 수 있다. 의료원은 이번 클리닉 운영을 통해 전문 진료 접근성 향상, 질환 악화 예방, 의료비 부담 경감, 지역 의료 격차 해소 등 다양한 효과가 기대된다고 밝혔다.





박건희 평창군보건의료원장은 "류머티즘성 질환은 지속적인 관리가 필요한 질환임에도 불구하고, 전문 진료 기반 시설 부족으로 주민 불편이 컸다"며 "이번 클리닉 개설이 지역 주민의 진료 접근성 향상과 질환 관리에 실질적인 도움이 되기를 기대하며, 앞으로도 지역 보건의료 서비스 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

