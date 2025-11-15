이동환 시장, '기부 마라톤·지역아동센터' 민생행보…"따뜻한 고양 실현"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동환 고양시장, '물 기부 마라톤' 완주하며 '나눔 실천'

지역아동센터 체육대회서 "함께 뛰고 응원하자" 가치' 강조

이동환 고양특례시장은 15일 나눔과 소통의 가치를 높이는 시민 참여 행사에 잇달아 참석하며 '현장 속 민생 행보'를 이어갔다. 특히 국제 구호 캠페인에 직접 동참해 기부 문화 확산에 앞장섰으며 미래 세대인 아동들을 격려하는 시간을 가졌다.

이동환 고양특례시장이 15일 오전 일산호수공원 노래하는 분수대 광장에서 열린 '2025 Global 6K for Water 마라톤 고양' 행사에 동참하고 있다. 고양특례시 제공

AD

이동환 고양특례시장이 15일 오전 일산호수공원 노래하는 분수대 광장에서 열린 '2025 Global 6K for Water 마라톤 고양' 행사에 동참하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 15일 오전 일산호수공원 노래하는 분수대 광장에서 열린 '2025 Global 6K for Water 마라톤 고양' 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

월드비전 'Global 6K' 동참…깨끗한 물의 소중함 알려

이 시장은 이날 오전 일산호수공원 노래하는 분수대 광장에서 열린 '2025 Global 6K for Water 마라톤 고양' 행사에 동참했다.

사회복지법인 월드비전이 개최한 이 기부러닝 캠페인은 아프리카 아동들이 매일 물을 얻기 위해 걷는 평균 거리인 6㎞를 함께 달리며 식수 위생 사업을 후원하는 취지다. 참여자들은 6㎞와 10㎞ 그룹으로 나눠 대회를 치렀으며, 이동환 시장은 시민들과 함께 땀 흘리며 나눔과 기부의 의미를 되새겼다.

이동환 시장은 "고양특례시민들과 함께 지구촌 이웃의 아픔에 공감하고 실질적인 도움을 줄 수 있어 뜻깊다"며 "시는 앞으로도 시민사회와 협력하여 지속적이고 체계적인 기부 및 나눔 활동을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 15일 오후 덕양구 충장근린공원에서 열린 '2025년 지역아동센터 제10회 한마음체육대회'에 참석해 모범 아동들에게 직접 표창장을 수여하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 15일 오후 덕양구 충장근린공원에서 열린 '2025년 지역아동센터 제10회 한마음체육대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

지역아동센터 한마음체육대회 참석…"승패 넘어 함께 뛰자"

이날 오후에는 덕양구 충장근린공원 인조잔디구장으로 자리를 옮겨 '2025년 지역아동센터 제10회 한마음체육대회'에 참석했다.

이날 행사는 지역아동센터 이용 아동들이 함께 어울리며 건강한 체력을 기르고 우정을 나누는 화합의 장이었다. 이 시장은 모범 아동들에게 직접 표창장을 수여하며 격려하고, 축사를 통해 아이들의 건강한 성장을 기원했다.





AD

이동환 시장은 축사에서 "오늘 하루 승패를 떠나 함께 뛰고, 함께 웃고, 함께 응원하는 마음으로 즐거운 추억을 만들기를 바란다"며 "고양시의 미래인 아이들이 행복하게 성장할 수 있도록 시가 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>