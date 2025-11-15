트럼프, '엡스타인 문건' 공개 압박에 민주당 고위 인사 수사 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연방검찰 조사 착수

민주당 전직 관료·후원 기업가들 지목

미성년자 성범죄자 제프리 엡스타인 사건의 파장이 커지는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 민주당 고위 인사들의 관련성을 조사하라고 법무부에 지시했다. 민주당이 엡스타인 문건 전체 공개를 압박하며 트럼프 대통령의 개입 여부를 추궁하자 트럼프 대통령이 맞불을 놓으며 관심을 분산시키려는 의도라는 분석이 나온다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "팸 본디(법무부 장관), 법무부에 우리의 위대한 애국자인 FBI와 함께 빌 클린턴, 래리 서머스, 리드 호프먼, JP모건 체이스 등 많은 사람과 기관이 엡스타인과 연루됐고 그들 사이에 무슨 일이 있었는지 조사해 달라고 요청할 것"이라고 말했다.

호프먼은 링크드인 창업자로서 지난 대선에서 민주당을 지지한 바 있다. JP 모건 체이스는 민주당을 지지하는 '월가의 황제' 제이미 다이먼이 최고경영자로 있는 금융그룹이다.

그는 "이는 또 다른 '러시아, 러시아, 러시아' 사기"라며 "모든 화살표는 민주당을 향하고 있다"고 주장했다. 지난 2016년 자신의 선거 캠프가 러시아의 미 대선 개입을 유도했다는 '러시아 게이트'가 민주당의 정치 공작이라는 기존 주장을 되풀이하고 엡스타인 문건 공개 요구도 이와 비슷한 맥락이라는 점을 강조한 것이다.

트럼프 대통령의 SNS 게시글이 올라온 후 본디 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 제이 클레이튼 뉴욕 남부 연방지검장에게 수사를 주도하도록 요청했다며 조사 지시를 이행했다고 말했다.





그가 지시한 조사 대상자 목록에 이름이 오른 당사자들은 트럼프 대통령이 사안의 본질을 흐리려 한다고 비난했다. 호프먼은 엑스를 통해 "수사 요청은 파일 공개를 피하려는 명백한 계략"이라며 "트럼프와 그의 중상모략에 무릎 꿇지 않을 것"이라고 말했다. 에인절 우레나 클린턴 전 대통령 부비서실장도 엑스에 "(엡스타인) 메일은 빌 클린턴이 아무것도 하지 않고 아무것도 몰랐음을 증명한다"고 트럼프 대통령을 비난했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

