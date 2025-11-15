동의대학교, ‘동의 AX 비전’ 선포… AI 기반 미래형 대학 혁신 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

Google과 협력, AI 교육체제 전환·콜라보 교육 추진… 구글 레퍼런스 대학 도약 선언

동의대학교가 개교 이래 가장 강력한 혁신 드라이브를 건다.

동의대(총장 한수환)는 지난 13일 대학에서 '동의 AX 비전 선포식'을 개최하고 AI 기반 대학 교육체제 전환과 미래형 콜라보 교육을 공식 선언했다.

동의대학교가 에듀벤처와 'Google for Education, GoogleAI(Gemini) 교육 협력'을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 동의대 제공

이번 선포식은 동의대학교가 주최하고 구글포에듀케이션 파트너사인 에듀벤처가 협력, Google for Education 한국 및 몽골을 총괄하는 소피 배(Sophy Bae) 대표와 에듀벤처 김정준 대표 등 관계자들이 참석했다.

동의대에서는 한수환 총장, 전경란 교학부총장, 이임건 대외부총장, 대학본부 처장, 학장 등 주요 보직자 30여명이 참석해 AI 혁신 비전 공유와 실행 의지를 함께했다.

한수환 총장은 인사말에서 "AX 시대의 대학은 지식을 전달하는 공간을 넘어, AI를 활용해 가치를 창조하고 문제를 해결하는 열린 학습공동체로 전환해야 한다"며 "Google과의 협력과 콜라보 교육체제를 기반으로 모든 학문 영역에서 AI 융합을 확산시키고, 모든 학생이 AI와 함께 성장하는 미래형 인재로 도약할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

이어 전경란 교학부총장은 AX 비전 선언문을 통해 "AX 기반의 교육혁신 체제를 구축하고, 연구·행정의 디지털 전환, 글로벌·지역 리더 양성, 인간 중심의 따뜻한 AI 가치를 실현하겠다"고 발표했다.

동의대학교는 이번 비전 선포를 계기로 'AI-Powered Dongeui: AI로 혁신하고, 콜라보로 도약하다'를 새로운 비전으로 제시하며 AX 기반의 대학 혁신을 본격 추진한다. 이를 위해 'AI디지털교육혁신센터'를 설립해 AI 기반 교육 환경 조성 및 교육 과정을 강화해 나갈 예정이다.

정주영 교육혁신원장은 구글 레퍼런스 대학(Google Reference University) 지정을 목표로 한 로드맵을 발표하며 "동의대는 디지털 협력 학습환경과 캠퍼스 문화 조성을 위해 구글과 긴밀히 협력해 왔다"고 소개했다. 또 "교수·학생 대상 디지털 리터러시 교육과 구글 공인 교육자(Google Certified Educator) 자격 취득 지원 프로그램을 지속 운영한 결과 높은 성과를 거두고 있다"며 "이러한 성과를 바탕으로 향후 1년 이내 구글 레퍼런스 대학 인증을 획득하는 것이 목표"라고 전했다.

이날 행사에서는 동의대학교와 에듀벤처 간 'Google for Education·GoogleAI(Gemini) 교육 협력'을 위한 업무협약도 체결됐다. 두 기관은 이번 협약을 통해 AI 기반 교수법 워크숍, 교육·연수 지원, Gemini 기반 AI 활용 교육, 공동 연구와 커리큘럼 개발, 디지털 교육환경 구축 등 다양한 협력 모델을 추진하게 된다.





소피 배 한국·몽골 총괄은 "구글의 교육용 도구와 AI 기술을 통해 학생들은 학습 전 과정에서 정교한 맞춤형 지원을 받을 수 있으며, 교직원들은 수업 설계와 행정 업무 전반에서 효율성과 교육 품질을 더욱 높일 수 있을 것"이라고 말하며 동의대와의 협력 확대에 기대를 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

