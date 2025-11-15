잃어버린 물동량을 잡아라… 부산항만공사, 일본 교토 지역 화주 초청 ‘부산항 팸투어’ 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항 미래 비전·디지털 물류 혁신 소개



일본 화주 대상 신뢰 회복·이용 확대 기대

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 12일부터 13일까지 이틀간 일본 교토 지역 주요 화주와 물류기업 관계자들을 초청해 '부산항 팸투어'를 실시했다.

부산항만공사 일본 교토 지역 화주 초청 ‘부산항 팸투어’를 실시하고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공

이 팸투어에는 교토·오사카 등 간사이 지역에서 기계, 화학, 제지, 정밀부품 등을 수출입하는 주요 화주와 물류기업이 참여했다.

참가자들은 부산항의 대규모 터미널과 배후단지 현장을 시찰하고 부산항의 운영 현황과 환적 경쟁력, 진해신항 개발을 통한 메가포트 조성 등 미래 비전에 대한 설명을 들었다. 참석자들은 특히 부산항의 대규모 인프라 확충과 디지털 전환에 기반한 물류 효율화 계획에 높은 관심을 보였다.

일본에서는 2021년 글로벌 물류대란 이후 부산항 혼잡 우려가 제기되면서 일부 화주들의 이용이 감소했고, 이에 따라 부산항의 대(對)일본 환적 물동량도 감소세를 이어왔다.

BPA는 이러한 우려를 해소하기 위해 최근 70% 이하로 안정화된 야드 장치율을 공유하고, 환적모니터링시스템(Port-i), 환적운송시스템(TSS), 전자 인수도증(E-SLIP) 등 디지털 전환을 통한 효율적 화물 처리 추진 현황을 설명했다.

또 참가자들은 한일항로를 운항 중인 고려해운, 장금상선 등을 방문해 교토 지역 화주들이 이용 중인 마이즈루항-부산항 간 항로 현황과 운영계획을 청취하고 물류 효율화 방안에 대해 의견을 나눴다.

이번 방문을 통해 참가자들은 효율성을 기반으로 한 부산항의 안정적 운영체계와 서비스 역량을 확인했으며, BPA는 향후 화주들의 환적 물동량 변화를 지속적으로 점검하고 부산항 이용 확대를 위한 마케팅을 강화할 계획이다.





송상근 부산항만공사 사장은 "일본은 부산항과 지리적으로 가장 가까운 핵심 시장"이라며, "일본 기업들이 부산항을 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 환적 허브로 인식할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

