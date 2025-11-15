美국방차관, 'GDP 3.5% 국방비' 韓에 "모범적인 동맹국"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"GDP 3.5%까지 증액" 韓에 화답

"나토 외 GDP 3.5% 국방비 첫 국가"

국방부 넘버3 인물…그간 대외행보 자제

"사실상 내 첫 공개석상 발언일 것"

엘브리지 콜비 미국 국방부(전쟁부) 정책차관은 14일(현지시간) 우리 정부가 국방비 지출을 국내총생산(GDP)의 3.5%로 늘리겠다고 밝힌 데 대해 "한국은 정말로 모범적인 동맹국"이라고 말했다.

앨버리지 콜비 미 국방부 차관이 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 앤드루 멜론 오디토리움에서 열린 주미한국대사관의 국경일 리셉션에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

콜비 차관은 이날 미국 워싱턴 D.C.의 앤드루 W. 멜론 강당에서 열린 한국 국경일 및 국군의날 리셉션 축사를 통해 "한국은 이제 미국의 조약 동맹국 중 북대서양조약기구(NATO·나토) 외 국가로서는 최초로 도널드 트럼프 대통령이 헤이그 나토 정상회의에서 제시한 '국방비 3.5%' 기준을 충족하겠다고 약속한 나라"라며 이같이 밝혔다.

한미는 전날 발표한 정상회담 공동 팩트시트에서 우리나라의 국방비를 GDP의 3.5%로 증액한다는 계획을 명시했다. 콜비 차관은 트럼프 미국 대통령의 측근이자 안보정책통이다. 그는 "이재명 대통령과 한국이 노력과 재정(투입), 진지함, 헌신을 행동으로 보여주고 있다"고 말했다. 한미 동맹에 대해서도 "이 동맹은 미래 지향적인 동맹"이라며 "트럼프 행정부와 피트 헤그세스 장관 체제의 국방부에서도 매우 중요한 부분"이라고 강조했다. 장관과 부장관에 이어 국방부 '넘버3'인 콜비 차관은 "이 자리가 사실상 저의 첫 공개석상 발언일 것"이라고도 말했다. 그는 대외 행보를 자제해왔던 것으로 알려져 있다.

한편 이날 행사에는 마이클 디솜브리 국무부 동아시아·태평양(동아태) 차관보, 존 노 국방부 동아시아 부차관보, 제임스 워킨쇼 연방 하원의원(민주·버지니아), 라이언 징크 하원의원(공화·몬태나) 등도 참석했다.

크리스토퍼 마호니 미군 합동참모본부 차장도 자리했다. 그는 행사에 참석한 참전용사들을 향해 "전 여러분이 쌓아 올린 역사 위에 서 있고 여러분의 그늘에 서 있다"며 1952년 한국에서 해병대 장교로 복무했던 부친 이야기를 꺼냈다. "아버지는 군 복무 이야기를 많이 하진 않았지만 두 가지를 말씀하셨다. 하나는 부상 없이 살아서 집에 돌아오는 것이었고, 두 번째는 한국의 육·해·공군은 지구상에서 가장 강인한 전투원이라는 것이었다"고 말했다.

그러면서 "바로 그런 점이 오늘날의 매우 현실적이고 위험하며 역동적인 위협 환경을 떠올리게 한다"며 "이 위협이 가득한 세계는 '좋은 친구(동맹)'를 갖는 것이 얼마나 필수적인지 일깨워준다"고 강조했다.

마호니 차장은 "동맹은 군사적 파트너십 그 이상이다. 공유된 가치로 하나 된 두 나라가 함께 무엇을 이룰 수 있을지를 증명하는 것"이라며 "같이 갑시다"라고 한국어로 말했다.

취임 뒤 첫 리셉션 행사를 개최한 강경화 주미대사는 인사말에서 "이재명 대통령과 트럼프 대통령은 우리 동맹의 새로운 장을 열었다"며 "이 동맹은 한국의 군사·경제·기술적 역량이 성장하고 있다는 현실을 반영한 동맹"이라고 했다.





그러면서 "두 정상의 합의에 기반해 우리 동맹은 상호 이익을 강화하고 미래 지향적으로 현대화하고 있다"며 "이를 통해 커지는 지역·글로벌 도전에 함께 대응할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

