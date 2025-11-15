천안 이랜드패션 물류센터에 불…대응 2단계 진화

소방차 등 장비 63대·인력 129명 투입
천안시, 재난문자 발송…인명피해는 없어
15일 오전 6시10분께 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 났다.
소방당국은 물류센터 관계자의 신고를 받고 출동해 불길을 잡고 있다. 충남소방본부는 천안·아산 지역 소방서에서 소방차 등 장비 63대와 인력 129명을 동원했다. 소방당국은 6시15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 7시1분 대응 2단계로 올렸다. 이 불로 다행히 인명피해는 없었지만, 물류센터 내 의류 등 물건이 가득해 화재 진압에 어려움을 겪고 있다.
천안시는 오전 7시20분 재난문자를 통해 화재 사실을 알리고 "인근 주민은 사고지점에서 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회해 달라"고 당부했다. 소방 관계자는 "4층 규모 물류센터 1, 2층은 이미 전소된 상태고 현재 3, 4층을 중심으로 불을 끄고 있는데 완전 진압까지는 시간이 걸릴 것 같다"고 밝혔다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
