"'게이트 오브 게이츠' 전략 디펜스 재미에 서브컬처 감성 더해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개발사 리트레일 제작진 인터뷰

"최대한 빨리 만들어 선보일 것"

웹젠이 '지스타 2025'에서 신작 '게이트 오브 게이츠'를 처음 공개했다. 포스트 아포칼립스 세계관 내 다양한 콘셉트의 미소녀 캐릭터로 플레이하는 이 게임은 '짧고 빠른 육성'과 '로그라이크식 덱 빌딩'이 특징이다.

'게이트 오브 게이츠' 개발사 리트레일의 정명근 아트디렉터(왼쪽)와 박찬혁 기획팀장이 14일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 기자 간담회에서 질의응답을 하고 있다. 노경조 기자

AD

개발사 리트레일의 박찬혁 기획팀장은 14일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 기자 간담회에서 "게임 개발이나 플레이 방향에서 전략 디펜스 게임의 재미를 극대화하는 데 방점을 두고, 서브컬처 감성이 녹아들 수 있게 준비하고 있다"고 밝혔다.

유저는 전투마다 스탯과 스킬을 무작위로 획득해 다양한 덱을 생성, 매번 다른 전략으로 전투를 진행할 수 있다. 다만 동일한 덱을 사용할 경우에는 편의상 전투 스킵이 적용된다.

박 팀장은 "개발 과정에서 육성 형태나 방법이 달라지더라도 '로그라이크 중심의 덱 육성'은 유지할 것"이라며 "유저 피드백을 받아 고쳐나갈 계획"이라고 말했다. 현재 개발 단계에서는 없는 힐러 역할 캐릭터도 추후 검토할 수 있다고 했다.

이어 "출시 시점에 캐릭터는 30종 정도를 생각하고 있다"며 "의상은 전투복과 함께 캐릭터 감성을 잘 보여주기 위한 일상복도 준비했다. 앞으로 이와 관련한 다양한 컷을 선보일 예정"이라고 덧붙였다.

게임 수익모델(BM)과 관련해서는 "개발기간이 1년 정도로 많은 부분이 협의되지 않았다"고 했다. 다만 "과금을 하지 않으면 게임을 못 하는 건 안 된다고 본다"며 "전투를 클리어할 때 제공되는 칩을 사용할 수 있도록 할 것"이라고 전했다.





AD

아울러 "론칭 시기는 최대한 이른 시일 내 유저들에게 선보이고 싶지만, 협의·조율이 필요하기 때문에 아직 말씀드릴 수 없다"며 "최대한 빨리 만들어 선보이겠다"고 말했다.





부산=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>