"'게이트 오브 게이츠' 전략 디펜스 재미에 서브컬처 감성 더해"

개발사 리트레일 제작진 인터뷰
"최대한 빨리 만들어 선보일 것"
웹젠이 '지스타 2025'에서 신작 '게이트 오브 게이츠'를 처음 공개했다. 포스트 아포칼립스 세계관 내 다양한 콘셉트의 미소녀 캐릭터로 플레이하는 이 게임은 '짧고 빠른 육성'과 '로그라이크식 덱 빌딩'이 특징이다.
개발사 리트레일의 박찬혁 기획팀장은 14일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 기자 간담회에서 "게임 개발이나 플레이 방향에서 전략 디펜스 게임의 재미를 극대화하는 데 방점을 두고, 서브컬처 감성이 녹아들 수 있게 준비하고 있다"고 밝혔다.
유저는 전투마다 스탯과 스킬을 무작위로 획득해 다양한 덱을 생성, 매번 다른 전략으로 전투를 진행할 수 있다. 다만 동일한 덱을 사용할 경우에는 편의상 전투 스킵이 적용된다.
박 팀장은 "개발 과정에서 육성 형태나 방법이 달라지더라도 '로그라이크 중심의 덱 육성'은 유지할 것"이라며 "유저 피드백을 받아 고쳐나갈 계획"이라고 말했다. 현재 개발 단계에서는 없는 힐러 역할 캐릭터도 추후 검토할 수 있다고 했다.
이어 "출시 시점에 캐릭터는 30종 정도를 생각하고 있다"며 "의상은 전투복과 함께 캐릭터 감성을 잘 보여주기 위한 일상복도 준비했다. 앞으로 이와 관련한 다양한 컷을 선보일 예정"이라고 덧붙였다.
게임 수익모델(BM)과 관련해서는 "개발기간이 1년 정도로 많은 부분이 협의되지 않았다"고 했다. 다만 "과금을 하지 않으면 게임을 못 하는 건 안 된다고 본다"며 "전투를 클리어할 때 제공되는 칩을 사용할 수 있도록 할 것"이라고 전했다.
아울러 "론칭 시기는 최대한 이른 시일 내 유저들에게 선보이고 싶지만, 협의·조율이 필요하기 때문에 아직 말씀드릴 수 없다"며 "최대한 빨리 만들어 선보이겠다"고 말했다.
부산=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
