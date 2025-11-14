오승철 하남시의원, '경기동부권 시·군의장協 의정활동 우수의원' 영예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탁월한 입법 성과와 지역사회 봉사 공로 인정

오승철 의원 "'행복 배달부' 역할 이어갈 것"

하남시의회 오승철 의원(더불어민주당·다 선거구)이 경기동부권시·군의장협의회가 선정하는 '의정활동 우수의원'에 선정됐다.

4일 경기동부권시군의장협의회 ‘제12회 의정활동 우수의원’ 수상의 영예를 안은 오승철 의원(오른쪽)과 우수 직원 임종복 정책지원관이 기념사진을 찍고 있다. 하남시의회 제공

하남시의회에 따르면 경기동부권시·군의장협의회(회장 조성대·남양주시의회 의장)는 14일 남양주시 실학박물관에서 '제12회 경기동부권 시·군의회 의정활동 우수의원 및 직원 시상식'을 개최했다.

이번 시상은 경기동부권 7개 시·군의회 의원 중 지역경제 활성화, 정책연구, 행정감사 등 7개 분야에서 탁월한 의정 성과를 거둔 의원과 직원을 선정했다.

오승철 의원은 제9대 의회에서 의회운영위원회와 자치행정위원회 위원, 도시건설위원회 부위원장 등을 역임하며 조례 제정, 예산 심사, 정책 검토 등 폭넓은 의정활동을 수행해왔다.

특히 시민 생활과 직결된 현안 대응과 정책연구 활동에 적극적으로 참여하며, 문화예술 진흥, 복지 확충, 정원도시 조성 등 실효성 있는 정책 대안을 제시해 '현장 중심의 의원'으로 평가받고 있다.

오승철 의원은 '하남시 실종아동 예방 및 대응 조례', '하남시 장애인 대상 범죄 예방 및 피해자 보호 조례' 등 시민 안전망을 강화하는 조례 제정에 앞장섰으며, 이 같은 공로를 인정받아 하남경찰서 감사장을 수상했다.

또한 '하남시 순환경제사회 전환 촉진 조례' 제정을 통해 자원의 효율적 이용과 폐기물 감량·재활용을 촉진하고 하남시 차원의 지속가능한 순환경제체계 구축을 위한 법적·제도적 기반을 마련했고, 5분 자유발언을 통해 불법 현수막 난립 문제 개선을 촉구하는 등 책임 있는 의정활동을 이어왔다.

지역사회 봉사에도 활발히 참여해 하남시연합자율방범대 야간순찰, 대한적십자사 도시락 나눔 활동 등을 꾸준히 실천하고 있으며, 미사강변 학군 과밀 문제 해결을 위해 학부모·교육청 간 협의 과정을 주도해 중학교 신설 확정이라는 성과를 이끌어냈다.

오승철 의원은 "이번 수상은 시민과 함께 만든 결과"라며 "앞으로도 현장에서 듣고, 함께 고민하며, 시민의 목소리를 정책으로 연결하는 '행복 배달부' 역할을 이어가겠다"고 말했다.





한편, 이날 우수 직원으로는 선정된 하남시의회 의회사무국 임종복 정책지원관은 조례 제·개정 등 입법 지원, 의정자료 조사·연구, 각종 위원회 운영 지원 등 체계적 의정 지원에 기여했으며, 자치입법전문가 1급 자격 취득 등 전문성 강화를 위한 노력을 지속해온 점이 높은 평가를 받았다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

