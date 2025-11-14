한국씨티은행, 올해 3분기 누적 순익 2486억…전년比 7.2%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국씨티은행이 올해 3분기 당기순이익 654억원을 포함해 3분기 누적 2486억원의 당기순이익을 시현하였다고 발표했다. 지난해 3분기 누적 대비 당기순이익이 7% 감소했다.

올해 9월 말 현재 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 및 보통주자본비율은 34.40%와 33.52%이며, 전년 동기의 34.22% 및 33.20%와 비교하여 각각 0.18%포인트와 0.32%포인트 상승했다.

3분기 누적 총수익은 8060억원으로 전년동기 대비 11% 하락했다. 외환·파생상품·유가증권 관련 수익 등 기업금융 중심의 비이자수익은 전년동기 대비 37% 증가했으나, 소비자금융의 지속적인 자산 감소 및 시장금리 하락에 따른 순이자마진의 감소 영향으로 이자수익이 전년동기 대비 36% 감소한 것이 주요인이다.

3분기 누적 비용은 민생금융지원을 비롯한 전년도 일회성 영업외비용 영향 등으로 전년동기 대비 4% 감소한 4475억원을 기록했다. 대손비용은 359억원으로, 전년동기 대비 61% 감소했으며, 중견기업부문의 충당금적립액 감소 및 소비자금융의 자산감소에 따른 대손비용 감소가 주요인이다.

올해 9월 말 현재 총대출금은 11조7000억원으로 소비자금융 부문의 단계적 폐지 영향으로 전년 동기 대비 4% 감소했으나, 예수금은 20조6000억원으로 기업금융 부문의 예수금 증가에 기인하여 전년동기 대비 13% 증가했다.

3분기 누적 총자산순이익률과 자기자본순이익률은 각각 0.66%와 6%를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 각각 0.19%포인트와 0.03%포인트 감소한 수치다.





유명순 한국씨티은행장은 "금리 하락에 따른 이자수익 감소와 대내외 불확실성 확대로 인한 시장심리 위축에도 불구하고, 당행은 안정적인 리스크 관리, 수익 구조 다변화, 그리고 미래 성장 기반 강화에 집중하고 있다"며 "앞으로도 국제금융 분야의 차별화된 경쟁력을 높이고, 고객의 니즈에 부합하는 맞춤형 금융 솔루션을 적시에 제공함으로써 고객 가치 극대화와 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





