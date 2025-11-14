㈜쎄믹스, 광주시 취약계층 위해 1억5000만원 상당 물품 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜쎄믹스, 광주시에 김치·고구마 등 전달

4년째 나눔 실천…"나눔 온기 확산되길"

㈜쎄믹스는 14일 광주시 남부 무한돌봄 행복나눔센터에 김장김치 2400박스(8㎏), 고구마 2500박스(5㎏), 백미 300포(10㎏) 등 각종 농산물 1억5000만원 상당을 전달했다.

이번 기탁은 ㈜쎄믹스가 4년째 이어오고 있는 나눔 행사로 전달된 물품은 남부 무한돌봄 행복나눔센터를 통해 지역 내 사회복지시설 및 유관기관 90여 개소에 배분돼 복지 취약계층에 전달될 예정이다.

유완식·김지석 ㈜쎄믹스 공동대표는 "4년째 따뜻한 나눔 행사를 이어오며 지역사회에 온정을 나눌 수 있어 뜻깊다"며 "이번 기탁이 어려운 이웃들에게 작은 힘이 되고 나눔의 온기가 지역사회 전반으로 확산하길 바란다"고 전했다.

방세환 시장은 "㈜쎄믹스가 지속적으로 나눔을 실천하며 지역사회에 선한 영향력을 전파해 주셔서 감사드린다"며 "기업의 사회공헌 활동이 지역사회 복지 향상에 큰 힘이 되고 있다"고 감사의 뜻을 전했다.





한편, 곤지암읍에 소재한 ㈜쎄믹스는 국내 유일의 반도체 검사장비(Wafer Prober) 수출기업으로 2020년부터 남부 무한돌봄 행복나눔센터를 통해 의료기금, 장애아동용 휠체어 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 이러한 공로를 인정받아 보건복지부·KBS·사회복지공동모금회가 공동 주최한 '2025년 제14회 대한민국 나눔 국민 대상'에서 보건복지부 장관 표창을 수상한 바 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

